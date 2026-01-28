 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Китай

CCTV: премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Китай
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Carl Court / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Пекин 28 января в рамках четырехдневного официального визита в Китай. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). Помимо Пекина, Стармер также посетит Шанхай.

В рамках визита премьер-министр Великобритании должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэнцзи.

Премьер Британии Стармер высмеял Макрона за солнцезащитные очки
Политика

В августе 2024 года Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Киром Стармером. Тогда председатель КНР отметил, что в условиях сложной международной обстановки Китай и Великобритания должны рассматривать двусторонние отношения с долгосрочной и стратегической точки зрения, поддерживать крепкие партнерские отношения и расширять диалог и сотрудничество.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Китай Великобритания Кир Стармер официальный визит
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Премьер Британии Стармер высмеял Макрона за солнцезащитные очки
Политика
Стармер назвал ошибкой идею Трампа о пошлинах против союзников по НАТО
Политика
В КНР предостерегли жителей от контента с восхвалением западной культуры
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
ОАК договорилась о поставке в Индию шести шести самолетов Ил-114-300 Бизнес, 14:08
Сафонов впервые после перелома попал в заявку на матч ПСЖ Спорт, 14:06
Когда ChatGPT вреден: как универсальный ИИ может погубить ваш проект Образование, 14:05
Эксперты рассказали о последствиях морозов для майнеров биткоина Крипто, 14:01
Синнер третий год подряд вышел в полуфинал Australian Open Спорт, 13:57
Красноярские таможенники изъяли чучело крокодила у пассажирки из Вьетнама Общество, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Аналитики оценили рост среднего ипотечного кредита в 2025 году Недвижимость, 13:55
Швеция сообщила о новых ограничениях для российских дипломатов внутри ЕС Политика, 13:49
ОАК подписала договор о производстве Superjet 100 в Индии Бизнес, 13:44
Ски-альпинизм: что представляет собой новый олимпийский вид спорта База знаний, 13:43
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:40
В Иркутске мужчина взял в заложники подругу своей жены и задушил ее Общество, 13:35
Умер один из конструкторов танка Т-90 Николай Молодняков Общество, 13:35