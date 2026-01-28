Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Китай

Кир Стармер (Фото: Carl Court / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Пекин 28 января в рамках четырехдневного официального визита в Китай. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). Помимо Пекина, Стармер также посетит Шанхай.

В рамках визита премьер-министр Великобритании должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэнцзи.

В августе 2024 года Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Киром Стармером. Тогда председатель КНР отметил, что в условиях сложной международной обстановки Китай и Великобритания должны рассматривать двусторонние отношения с долгосрочной и стратегической точки зрения, поддерживать крепкие партнерские отношения и расширять диалог и сотрудничество.