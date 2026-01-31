 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На трассе «Николаев—Херсон» обвалился тоннель с антидроновыми сетками

На участке трассы М-14 между городами Херсон и Николаев обвалились столбы с антидроновыми сетками. Специалисты восстанавливают движение, сообщил глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Инцидент произошел днем 31 января. По словам Прокудина, столбы, на которых закреплены антидроновые сетки, были повреждены в результате резкого перепада температуры.

К вечеру специалисты расчистили трассу и обработали дорожное покрытие противогололедной смесью. 

Шмыгаль назвал причину каскадных отключений на Украине и в Молдавии
Общество
Фото:Elise Blanchard / Getty Images

Днем жители пяти районов Одесской области остались без электричества. По данным украинской энергетической компании ДТЭК, причиной отключения стали обледенение и обрыв проводов.

Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Гладков удивился поведению птиц во время ракетной тревоги. Видео Политика, 00:51
В России изменились правила возврата техники Общество, 00:34
Более 40 выплат в России проиндексировали на 5,6% Общество, 00:10
В России поменялись правила выдачи льготной семейной ипотеки Финансы, 00:10
В России проиндексировали материнский капитал на 5,6% Финансы, 00:00
Что изменится в личных финансах россиян с февраля 2026 года Инвестиции, 00:00
В файлах Эпштейна есть упоминания Жириновского Политика, 31 янв, 23:59
Шесть человек пострадали в результате стрельбы в штате Луизиана Общество, 31 янв, 23:53
Стармер счел, что экс-принц Эндрю должен дать показания по делу Эпштейна Политика, 31 янв, 23:45
На трассе «Николаев—Херсон» обвалился тоннель с антидроновыми сетками Общество, 31 янв, 23:33
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты Политика, 31 янв, 23:06
Мужчина скончался после атаки дрона на автомобиль в Запорожской области Политика, 31 янв, 22:44
В Казахстане началась проверка трансграничных переводов банков Политика, 31 янв, 22:40
В аэропорту Калуги второй раз за день ограничили полеты Политика, 31 янв, 22:25