На трассе «Николаев—Херсон» обвалился тоннель с антидроновыми сетками
На участке трассы М-14 между городами Херсон и Николаев обвалились столбы с антидроновыми сетками. Специалисты восстанавливают движение, сообщил глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Инцидент произошел днем 31 января. По словам Прокудина, столбы, на которых закреплены антидроновые сетки, были повреждены в результате резкого перепада температуры.
К вечеру специалисты расчистили трассу и обработали дорожное покрытие противогололедной смесью.
Днем жители пяти районов Одесской области остались без электричества. По данным украинской энергетической компании ДТЭК, причиной отключения стали обледенение и обрыв проводов.
