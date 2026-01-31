Балицкий: мужчина скончался после атаки дрона на автомобиль в Запорожье

Мужчина скончался после атаки дрона на автомобиль в Запорожской области

В городе Васильевка Запорожской области местный житель скончался от травм, полученных при атаке дрона на автомобиль. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Пострадал мужчина 1993 года рождения. Он получил тяжелые ранения, скончался в больнице», — написал глава региона.

По словам Балицкого, легковой автомобиль был атакован FPV-дроном. Губернатор выразил соболезнования близким погибшего.

26 января в Васильевке дрон атаковал автомобиль скорой помощи, который вез пациента в больницу. Удар произошел, когда машина въехала на территорию медицинского учреждения. Пострадали работник скорой и водитель автомобиля, его состояние оценили как средней степени тяжести.