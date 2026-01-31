 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Мужчина скончался после атаки дрона на автомобиль в Запорожской области

Балицкий: мужчина скончался после атаки дрона на автомобиль в Запорожье
Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Васильевка Запорожской области местный житель скончался от травм, полученных при атаке дрона на автомобиль. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Пострадал мужчина 1993 года рождения. Он получил тяжелые ранения, скончался в больнице», — написал глава региона.

По словам Балицкого, легковой автомобиль был атакован FPV-дроном. Губернатор выразил соболезнования близким погибшего.

В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи
Политика
Фото:Министерство здравоохранения Запорожской области

26 января в Васильевке дрон атаковал автомобиль скорой помощи, который вез пациента в больницу. Удар произошел, когда машина въехала на территорию медицинского учреждения. Пострадали работник скорой и водитель автомобиля, его состояние оценили как средней степени тяжести.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Евгений Балицкий Запорожская область дрон атака
