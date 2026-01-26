В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи

Фото: Министерство здравоохранения Запорожской области

В Васильевке Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, который доставлял пациента в больницу. Об этом сообщил минздрав региона.

Удар был нанесен в момент въезда машины на территорию медицинского учреждения. Ранен водитель скорой помощи, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

24 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке на медицинский автомобиль на въезде в Голую Пристань. Бригада из трех медиков пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту в условиях, когда «противник круглосуточно охотится беспилотниками за любой техникой». Медицинский автомобиль тогда получил повреждения, связь с медиками была потеряна. Позднее стало известно, что все члены бригады скорой помощи погибли.