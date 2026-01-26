 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Министерство здравоохранения Запорожской области
Фото: Министерство здравоохранения Запорожской области

В Васильевке Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, который доставлял пациента в больницу. Об этом сообщил минздрав региона.

Удар был нанесен в момент въезда машины на территорию медицинского учреждения. Ранен водитель скорой помощи, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

Сальдо сообщил о гибели бригады медиков в Херсонской области
Общество
Фото:SALDO_VGA / Telegram

24 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке на медицинский автомобиль на въезде в Голую Пристань. Бригада из трех медиков пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту в условиях, когда «противник круглосуточно охотится беспилотниками за любой техникой». Медицинский автомобиль тогда получил повреждения, связь с медиками была потеряна. Позднее стало известно, что все члены бригады скорой помощи погибли.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
ВСУ дроны атака Запорожская область Скорая помощь водитель пострадавшие
Материалы по теме
Обломки дронов упали на территории двух предприятий в Славянске-на-Кубани
Политика
При атаке дронов на портовые терминалы в Краснодарском крае погибли двое
Политика
Сальдо сообщил о гибели бригады медиков в Херсонской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
FT узнала о переговорах Rheinmetall о создании немецкого аналога Starlink Политика, 09:51
Каждый десятый сотрудник компаний ничего не делает, выяснили в Стэнфорде Образование, 09:39
Прокуратура организовала проверку после пожара в больнице Карелии Общество, 09:38
Талибы предложили США сделку в обмен на свободу переводчика бен Ладена Политика, 09:35
В Дагестане задержали экс-главу регионального подразделения Росимущества Политика, 09:31
Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона» Политика, 09:30
Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных Политика, 09:22
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Литва возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией Политика, 09:19
Эксперты оценили рост объема продаж элитных новостроек в Москве за год Недвижимость, 09:15
Дали доступ и ждут чуда: как обучать сотрудников работе с ИИПодписка на РБК, 09:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:05
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи Политика, 09:03
Эксперты заявили о «расплате за бум» ипотеки в РоссииПодписка на РБК, 09:01
Постпред при ОБСЕ назвал точки соприкосновения России и Европы Политика, 09:00