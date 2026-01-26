В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи
В Васильевке Запорожской области дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, который доставлял пациента в больницу. Об этом сообщил минздрав региона.
Удар был нанесен в момент въезда машины на территорию медицинского учреждения. Ранен водитель скорой помощи, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.
24 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке на медицинский автомобиль на въезде в Голую Пристань. Бригада из трех медиков пыталась прорваться к тяжелобольному пациенту в условиях, когда «противник круглосуточно охотится беспилотниками за любой техникой». Медицинский автомобиль тогда получил повреждения, связь с медиками была потеряна. Позднее стало известно, что все члены бригады скорой помощи погибли.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»