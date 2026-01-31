Хинштейн сообщил об эвакуации из трех многоквартирных домов из-за дрона

С 8:00 до 20:00 мск над регионом сбили 18 беспилотников. Ранее Хинштейн сообщил, что обломки беспилотников повредили окна жилых домов в Курске

Фото: Hinshtein / Telegram

Жителей трех многоквартирных домов в Железногорске Курской области эвакуируют из-за упавшего во дворе украинского беспилотника, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Место оцеплено, жильцов трех МКД (около 250 человек) временно эвакуируют в школу, чтобы дать возможность отработать оперативным службам. Дежурят бригады скорой помощи», — написал он.

По словам Хинштейна, жители смогут вернуться в дома, как только саперы обезвредят беспилотник. Также Хинштейн рассказал о повреждениях, нанесенных обломками упавшего в Сеймском округе Курска дрона. Предварительно, в трех многоквартирных домах повреждены окна, выбита подъездная дверь. Также повреждения получили автомобили.

Сегодня же в домах закроют тепловой контур, пообещал Хинштейн. В светлое время суток комиссии обойдут все адреса, зафиксируют все обращения и в ближайшее время бригады приступят к восстановлению и замене стеклопакетов, добавил глава региона.

По информации Минобороны, в период с 17:00 до 20:00 мск военные сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа, в том числе девять — над территорией Курской области. Суммарно над регионом за день сбили 18 беспилотников.

13 дронов сбито над Брянской областью, семь — над Белгородской, пять — над Калужской, четыре — над Орловской, два — над Липецкой и один над Воронежской.

В Курской области беспилотники последний раз сбили в ночь на 30 января — силы ПВО уничтожили один дрон над территорией региона. Последний раз областной центр подвергся атаке беспилотников в начале января. Тогда дрон влетел в строящийся многоквартирный дом на проспекте Плевицкой, но никто не пострадал.

По данным Минобороны России, в тот день в период с 13:00 до 20:00 мск над территорией страны уничтожили 253 беспилотника. Из них 14 сбили над Курской областью.