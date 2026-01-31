Разработчика бункера от ядерного удара отправили под домашний арест

Video

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест главу Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николая Посохова по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). Об этом РБК сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Посохов пробудет под домашних арестом до 30 марта. Заместителя начальника ВНИИ ГОЧС Игоря Сосунова суд отправил под стражу на тот же срок. Сосунову также предъявили обвинение в получении взяток.

Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, бизнесмена Василия Жукова, которого следствие сочло посредником во взяточничестве, отправили под домашний арест до 30 марта.

Ранее источники РБК сообщили, что Посохова и Сосунова задержали и обвинили в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России). По этой статье им грозит до 15 лет лишения свободы.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (ВНИИ ГОЧС) занимается научными разработками в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидаций ЧС.

Как рассказал в интервью РБК Посохов, в 2015 году институт начал работу над модульным защитным сооружением «Куб-М» по заказу МЧС. Его серийное производство началось осенью 2024 года.