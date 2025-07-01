Как россияне будут отдыхать в 2026 году. Календарь
В 2026 году новогодние каникулы будут длиться 12 дней. По три дня россияне отдохнут в феврале, марте, дважды в мае и в июне. Полный календарь выходных в 2026 году — в инфографике РБК.
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