В Турции задержали актера Догукана Гюнгера из сериала «Клюквенный щербет»

Догукан Гюнгер (Фото: dogukangungor7 / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Турции 24 человека, в том числе актер Догукан Гюнгер, играющий в сериале «Клюквенный щербет», задержаны в рамках расследования по делу о наркотиках. Об этом пишет портал Т24.

«Предварительно, задержанные совершили преступления, связанные с хранением наркотических или стимулирующих веществ для употребления, содействием употреблению наркотиков, а также подстрекательством к проституции или посредничеством в ней», — говорится в статье.

Также задержаны «многочисленные работники СМИ, искусства и бизнеса». Некоторые уже освобождены после дачи показаний и получения результатов анализов, несколько человек арестованы по этому делу, в том числе главный редактор телеканала Habertürk TV Мехмет Акиф Эрсой и телеведущая Эла Рюмейса Чебеджи. Еще двое подозреваемых находятся за границей.

Гюнгер широко известен среди поклонников турдизи (от тур. türk «турецкий» и dizi «сериал»), в «Клюквенном щербете» он играет героя Фатиха Унала. Минувшим летом Гюнгер посещал в Россию в рамках фестиваля «Евразия-Кинофест».