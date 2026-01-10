 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Стамбуле задержали актера Джана Ямана из сериала «Ранняя пташка»

Hurriyet: в Турции задержали актера Джана Ямана по делу о наркотиках
Джан Яман
Джан Яман (Фото: Andrea Staccioli / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В ходе антинаркотической операции в девяти ночных клубах Стамбула полиция задержала семь человек, включая актера Джана Ямана и актрису Селен Гёргюзель. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Среди задержанных также оказались актриса Айше Саглам, владелец одного из заведений и его менеджеры.

Актер Джан Яман известен своими ролями в сериалах «Ранняя пташка», «Эль Турко», «Любовь назло», «Мистер Ошибка».

В Турции задержали актера Догукана Гюнгера из сериала «Клюквенный щербет»
Общество
Догукан Гюнгер

5 января в Турции полиция задержала 24 человека, включая представителей СМИ, искусства и бизнеса, а также актера Догукана Гюнгера из сериала «Клюквенный щербет» в рамках антинаркотического рейда. Некоторые освобождены после дачи показаний и получения результатов анализов, несколько человек арестованы, в том числе главный редактор телеканала Habertürk TV Мехмет Акиф Эрсой и телеведущая Эла Рюмейса Чебеджи.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
актер Турция задержание хранение наркотиков
