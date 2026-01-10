В Стамбуле задержали актера Джана Ямана из сериала «Ранняя пташка»
В ходе антинаркотической операции в девяти ночных клубах Стамбула полиция задержала семь человек, включая актера Джана Ямана и актрису Селен Гёргюзель. Об этом сообщает газета Hurriyet.
Среди задержанных также оказались актриса Айше Саглам, владелец одного из заведений и его менеджеры.
Актер Джан Яман известен своими ролями в сериалах «Ранняя пташка», «Эль Турко», «Любовь назло», «Мистер Ошибка».
5 января в Турции полиция задержала 24 человека, включая представителей СМИ, искусства и бизнеса, а также актера Догукана Гюнгера из сериала «Клюквенный щербет» в рамках антинаркотического рейда. Некоторые освобождены после дачи показаний и получения результатов анализов, несколько человек арестованы, в том числе главный редактор телеканала Habertürk TV Мехмет Акиф Эрсой и телеведущая Эла Рюмейса Чебеджи.
