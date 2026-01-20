 Перейти к основному контенту
Силовики проверят телеграм-каналы в Белгороде из-за данных о повреждениях

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о «дестабилизирующей» активности некоторых каналов во время ликвидации последствий после обстрела ВСУ 9 января. Глава региона опубликовал список таких ресурсов — их проверят силовые ведомства.

После ракетного удара по энергобъектам 9 января оперштаб Белгородской области принял решение ограничить информирование о ликвидации последствий. По словам Гладкова, официальные ресурсы не распространяли ее, чтобы снизить риск повторных ударов. Однако некоторые источники нарушили ограничение — осознанно, для «массированного вброса фейков и недостоверной информации», считает Гладков.

«Вчера на оперативном штабе руководители всех силовых структур согласились рассмотреть и дать правовую оценку действиям каждого информационного ресурса. Их список я приведу под данным постом», — написал глава региона.

Гладков подчеркнул, что противнику не удалось дестабилизировать, «хотя попытки были массированные, организованные, скоординированные».

При этом губернатор подчеркнул, что мера не коснется белгородцев, которые обсуждают действия властей в мессенджерах и соцсетях, речь идет не о запрете на обратную связь. «Кто-то ругается, кто-то хвалит, а кто-то говорит, что ему не оказали помощь, и мы стараемся максимально исправиться», — подчеркнул Гладков.

В ночь на 9 января Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду, уточнив, что зафиксированы серьезные повреждения на объекте инфраструктуры.В тот же день более 550 тыс. человек в Белгородской области остались без света и тепла, около 200 тыс. — без воды.

Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Вячеслав Гладков Белгородская область
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
