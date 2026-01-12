СК России: в Саратовской области обнаружены тела шести человек

В Саратовской области обнаружили тела шести человек

Фото: СУ СК России по Саратовской области

В городе Балаково Саратовской области 12 января в одной из квартир на улице Академика Жук были найдены тела шести человек. Об этом сообщили в СУ СК России по Саратовской области.

Среди погибших — 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и их двое малолетних сыновей — девяти и четырех лет. Личности остальных устанавливаются.

По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом из-за работы газового оборудования в доме. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).