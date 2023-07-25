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Россияне назвали самые опасные для туризма страны

Россияне назвали самые опасные и безопасные для туризма страны
Наиболее опасными странами для туризма россияне считают США, Францию и Мексику, а наиболее безопасными — Мальдивы, Сейшелы и ОАЭ
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Наиболее опасными странами для туризма россияне считают США (53%), Францию (49%), Мексику (48%), Индию (47%) и Тунис (47%), а наиболее безопасными — Мальдивы (71%), Сейшелы (68%), ОАЭ (68%), Кипр (66%) и Китай (65%), следует из результатов опроса Группы Ренессанс страхование и OZON Travel (есть у РБК). К опасным для путешествий государствам 45% опрошенных причислили также Турцию.

В опросе участвовали 1579 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года.

28% россиян признались, что боятся появления нового вируса, каждого пятого (21%) пугают сложности с возвращением домой, чаще всего это волнует москвичей (33%). Еще 11% переживают из-за негативного отношения местных жителей.

Каждый четвертый (25%) опрошенный делает прививки, чтобы обезопасить себя, 15% снимают копии документов, столько же заранее изучают культурные обычаи страны.

В этом году большинство россиян предпочитают путешествия по России, на летний отдых внутри страны пришлось восемь из десяти бронирований на Ozon Travel. В топ-5 самых популярных направлений вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. Самыми популярными зарубежными направлениями этим летом стали Армения, Турция, Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан.

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Елена Чернышова
россияне туризм
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