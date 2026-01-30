 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В США заявили о переводах властями Ирана денег в банки по всему миру

Бессент: режим Ирана лихорадочно переводит средства в банки по всему миру
Скотт Бессент
Скотт Бессент (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Иранские власти переводят деньги в банки по всему миру, написал министр финансов США Скотт Бессент в X.

«Подобно крысам на тонущем корабле, режим лихорадочно переводит средства, украденные у иранских семей, в банки и финансовые учреждения по всему миру. Можете быть уверены, министерство финансов примет меры», — заявил он.

Трамп выдвинул два требования к Ирану
Политика
Фото:ALI HAIDER / EPA / ТАСС

Президент США Дональд Трамп, по словам Бессента, поддерживает иранский народ и поручил министерству финансов ввести санкции против членов режима, поэтому оно «продолжит преследовать коррумпированную элиту, которая обогащается за счет иранского народа».

30 января Трамп заявил, что провел переговоры с иранскими властями, в ходе которых выдвинул два условия Тегерану: отсутствие ядерного оружия и никаких убийств протестующих.

Волна масштабных протестов в Иране началась в декабре 2025 года из-за недовольства экономической ситуаций в стране. По данным властей, в ходе беспорядков погибло более 3 тыс. человек. Журнал Time со ссылкой на двух чиновников Минздрава сообщал о 30 тыс. жертв.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Иран Скотт Бессент Дональд Трамп США
Материалы по теме
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
Политика
ЕС ввел новые санкции против Ирана в ответ на подавление протестов
Политика
Reuters узнал о планах Трампа нанести удар по Ирану ради новых протестов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 17:52
Умерла исполнительница роли мамы Кевина в «Один дома» Кэтрин О'Хара Общество, 21:24
WSJ узнал, что OpenAI планирует выйти на IPO к концу 2026 года Бизнес, 21:14
Радулов побил рекорд результативности в КХЛ среди игроков старше 39 лет Спорт, 21:12
Путин принял в Кремле секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани Политика, 21:09
Reuters узнал, что перед переговорами в Абу-Даби в США прилетит Дмитриев Политика, 21:07
Клуб РПЛ подписал контракт с уругвайцем Бальбоа по прозвищу Рокки Спорт, 21:06
В файлах Эпштейна нашли данные о Билле Гейтсе и «русских девушках» Политика, 21:03
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
В США заявили о переводах властями Ирана денег в банки по всему миру Политика, 20:45
Трамп заявил о хороших шансах на сделку России и Украины Политика, 20:32
В «Газпроме» заявили, что Европа отобрала 81% запасенного на зиму газа Экономика, 20:22
ЦБ резко поднял требования к банкам при работе с закредитованным бизнесом Финансы, 20:09
Хабиб Нурмагомедов назвал ОАЭ самым безопасным местом в мире Спорт, 20:08
Судовладельцам рекомендовали избегать плавания у берегов Ирана Политика, 20:03