В США заявили о переводах властями Ирана денег в банки по всему миру
Иранские власти переводят деньги в банки по всему миру, написал министр финансов США Скотт Бессент в X.
«Подобно крысам на тонущем корабле, режим лихорадочно переводит средства, украденные у иранских семей, в банки и финансовые учреждения по всему миру. Можете быть уверены, министерство финансов примет меры», — заявил он.
Президент США Дональд Трамп, по словам Бессента, поддерживает иранский народ и поручил министерству финансов ввести санкции против членов режима, поэтому оно «продолжит преследовать коррумпированную элиту, которая обогащается за счет иранского народа».
30 января Трамп заявил, что провел переговоры с иранскими властями, в ходе которых выдвинул два условия Тегерану: отсутствие ядерного оружия и никаких убийств протестующих.
Волна масштабных протестов в Иране началась в декабре 2025 года из-за недовольства экономической ситуаций в стране. По данным властей, в ходе беспорядков погибло более 3 тыс. человек. Журнал Time со ссылкой на двух чиновников Минздрава сообщал о 30 тыс. жертв.
