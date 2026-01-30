 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
На Хайнане зафиксировали рекордное число туристов из России в 2025 году

Фото: Roman Pilipey / EPA / ТАСС
Фото: Roman Pilipey / EPA / ТАСС

Российские туристы посетили в 2025 году китайский остров Хайнань 505,3 тыс. раз, установив тем самым новый исторический рекорд, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на представителя отдела международного сотрудничества департамента культуры и туризма острова.

«В 2025 году россияне установили новый исторический рекорд на Хайнане — 505,3 тыс. визитов. Это на 120,3% больше, чем в 2024 году», — говорится в сообщении.

Доля россиян от общего количества иностранных туристов, посетивших остров, составила 33,7%. В АТОР отметили, что в 2026 году позитивная динамика продолжается. Туристические власти Хайнаня прогнозируют прирост еще на 30% и новый исторический максимум.

Хайнань — южная островная провинция Китая. Регион позиционируется как главный курорт страны с круглогодичным пляжным сезоном, развитой гостиничной инфраструктурой и упрощенным визовым режимом для иностранцев.

В каком месяце выгоднее взять отпуск в 2026 году
Общество
Фото:Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press

Согласно списку Henley & Partners, в 2026 году Россия заняла 46-е место в рейтинге паспортов мира по количеству стран, куда разрешен въезд без визы. По сравнению с предыдущим годом Россия поднялась на четыре пункта, разделив 46-е место с Турцией. Гражданам обеих стран доступны 113 безвизовых направлений.

Первое место в списке второй год подряд занимает Сингапур, гражданам этого государства доступно посещение 192 стран без визы. Замыкает перечень стран Афганистан с 24 такими направлениями.

