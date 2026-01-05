 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Инфографика РБК⁠,
0

В каком месяце выгоднее взять отпуск в 2026 году

Названы самые выгодные и невыгодные месяцы для отпуска в 2026 году
Сюжет
Инфографика РБК
Сюжет
Новый год 2026
Поскольку на отпускные влияет количество рабочих дней в месяце, больше денег можно получить за отпуск в определенные месяцы. Какие из них самые выгодные и невыгодные в 2026 году — в инфографике РБК
Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press

С точки зрения получения наибольших отпускных выгоднее всего брать отпуск в те месяцы, где больше всего рабочих дней, рассказала «РБК Инвестициям» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

Месяца с наибольшим количеством рабочих дней в 2026 году:

  • июль — 23 дня;
  • апрель, сентябрь, октябрь, декабрь — 22 дней;
  • март, июнь, август — 21 день.

Месяца с наименьшим количеством рабочих дней:

  • январь — 15 дней;
  • февраль, май — 19 дней;
  • ноябрь — 20 дней.

При расчете отпускных учитывается средняя зарплата за последние 12 месяцев. «Для максимальных выплат запланируйте отпуск на июль, август или сентябрь 2026 года. Это оптимально с финансовой точки зрения. Вы получите длительный летний отдых, и в расчетный период с большой вероятностью уже войдут все высокооплачиваемые месяцы конца 2025 года», — пояснила в разговоре с РБК доцент Финансового университета при правительстве кандидат экономических наук Эльвира Белозорова.

Если взять в январе сразу после новогодних праздников отпуск на несколько дней, сумма зарплаты и отпускных может составить лишь одну треть от обычного дохода, предупредила в беседе с РБК гендиректор агентства по исследованиям в области управления персоналом «Талант маркетинг» Жанна Волкова. Из-за праздничных дней в честь Дня труда и Дня Победы такая же ситуация может быть и с отпуском в мае, добавила эксперт.

При этом в мае можно сходить в самый длинный отдых при минимальных затратах дней отпуска, отметила Белозорова. «Стратегия с 12–16 мая даст 10 дней отдыха за 5 дней отпуска», — пояснила она.

Отпускные рассчитываются исходя из среднедневного заработка, на который влияют доход за год, предшествующий месяцу отпуска, с учетом премий и надбавок. Если сотрудник работает в компании меньше года, среднедневной заработок рассчитывается с момента выхода на работу, а зарплата в предыдущей компании не учитывается. При этом больничные, командировочные, пособия и другие социальные выплаты не включаются в расчет среднедневного заработка. Государственные праздники в отпуск не входят и не оплачиваются.

Как рассчитываются отпускные: формула и нюансы
Life
Фото:Shutterstock

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Яна Баширова Яна Баширова
отпуск отпускные Новый год праздники Выходные работа отпуска
Материалы по теме
В ОП рассказали, в какие месяцы выгоднее взять отпуск в 2026 году
Общество
В Госдуме предложили исключить выходные из числа отпускных дней
Общество
Как россияне будут отдыхать в 2026 году. Календарь
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Власти призвали туроператоров приостановить продажу путевок в Венесуэлу Политика, 15:19
Президент Колумбии в ответ на угрозы Трампа пообещал взять оружие Политика, 14:57
«Ахмат» досрочно расторг контракт с марокканским футболистом Спорт, 14:54
Хачанов фразой «все и так понимают, откуда мы» оценил нейтральный статус Спорт, 14:49
Малюк объявил об уходе с поста главы СБУ Политика, 14:41
Свищев заявил о нежелании WCF обсуждать возвращение керлингистов до весны Спорт, 14:36
Умерла балерина Эмма Минченок Общество, 14:34
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В каком месяце выгоднее взять отпуск в 2026 году Общество, 14:26
Сообщившим о коррупции в Узбекистане будут выдавать охранный ордер Политика, 14:15
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Первый самолет вылетел из Москвы в Венесуэлу после атаки США Политика, 14:00
«Царица» на смену: в Венесуэле начали обсуждать уход Мадуро. Главное Политика, 13:53
Адвокат Лурье назвала дату, к которой Долина должна освободить квартиру Общество, 13:49
Даниил Медведев выиграл первый матч сезона на турнире в Брисбене Спорт, 13:48