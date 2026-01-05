В каком месяце выгоднее взять отпуск в 2026 году

Поскольку на отпускные влияет количество рабочих дней в месяце, больше денег можно получить за отпуск в определенные месяцы. Какие из них самые выгодные и невыгодные в 2026 году — в инфографике РБК

Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press

С точки зрения получения наибольших отпускных выгоднее всего брать отпуск в те месяцы, где больше всего рабочих дней, рассказала «РБК Инвестициям» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

Месяца с наибольшим количеством рабочих дней в 2026 году:

июль — 23 дня;

апрель, сентябрь, октябрь, декабрь — 22 дней;

март, июнь, август — 21 день.

Месяца с наименьшим количеством рабочих дней:

январь — 15 дней;

февраль, май — 19 дней;

ноябрь — 20 дней.

При расчете отпускных учитывается средняя зарплата за последние 12 месяцев. «Для максимальных выплат запланируйте отпуск на июль, август или сентябрь 2026 года. Это оптимально с финансовой точки зрения. Вы получите длительный летний отдых, и в расчетный период с большой вероятностью уже войдут все высокооплачиваемые месяцы конца 2025 года», — пояснила в разговоре с РБК доцент Финансового университета при правительстве кандидат экономических наук Эльвира Белозорова.

Если взять в январе сразу после новогодних праздников отпуск на несколько дней, сумма зарплаты и отпускных может составить лишь одну треть от обычного дохода, предупредила в беседе с РБК гендиректор агентства по исследованиям в области управления персоналом «Талант маркетинг» Жанна Волкова. Из-за праздничных дней в честь Дня труда и Дня Победы такая же ситуация может быть и с отпуском в мае, добавила эксперт.

При этом в мае можно сходить в самый длинный отдых при минимальных затратах дней отпуска, отметила Белозорова. «Стратегия с 12–16 мая даст 10 дней отдыха за 5 дней отпуска», — пояснила она.

Отпускные рассчитываются исходя из среднедневного заработка, на который влияют доход за год, предшествующий месяцу отпуска, с учетом премий и надбавок. Если сотрудник работает в компании меньше года, среднедневной заработок рассчитывается с момента выхода на работу, а зарплата в предыдущей компании не учитывается. При этом больничные, командировочные, пособия и другие социальные выплаты не включаются в расчет среднедневного заработка. Государственные праздники в отпуск не входят и не оплачиваются.