В каком месяце выгоднее взять отпуск в 2026 году
С точки зрения получения наибольших отпускных выгоднее всего брать отпуск в те месяцы, где больше всего рабочих дней, рассказала «РБК Инвестициям» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.
Месяца с наибольшим количеством рабочих дней в 2026 году:
- июль — 23 дня;
- апрель, сентябрь, октябрь, декабрь — 22 дней;
- март, июнь, август — 21 день.
Месяца с наименьшим количеством рабочих дней:
- январь — 15 дней;
- февраль, май — 19 дней;
- ноябрь — 20 дней.
При расчете отпускных учитывается средняя зарплата за последние 12 месяцев. «Для максимальных выплат запланируйте отпуск на июль, август или сентябрь 2026 года. Это оптимально с финансовой точки зрения. Вы получите длительный летний отдых, и в расчетный период с большой вероятностью уже войдут все высокооплачиваемые месяцы конца 2025 года», — пояснила в разговоре с РБК доцент Финансового университета при правительстве кандидат экономических наук Эльвира Белозорова.
Если взять в январе сразу после новогодних праздников отпуск на несколько дней, сумма зарплаты и отпускных может составить лишь одну треть от обычного дохода, предупредила в беседе с РБК гендиректор агентства по исследованиям в области управления персоналом «Талант маркетинг» Жанна Волкова. Из-за праздничных дней в честь Дня труда и Дня Победы такая же ситуация может быть и с отпуском в мае, добавила эксперт.
При этом в мае можно сходить в самый длинный отдых при минимальных затратах дней отпуска, отметила Белозорова. «Стратегия с 12–16 мая даст 10 дней отдыха за 5 дней отпуска», — пояснила она.
Отпускные рассчитываются исходя из среднедневного заработка, на который влияют доход за год, предшествующий месяцу отпуска, с учетом премий и надбавок. Если сотрудник работает в компании меньше года, среднедневной заработок рассчитывается с момента выхода на работу, а зарплата в предыдущей компании не учитывается. При этом больничные, командировочные, пособия и другие социальные выплаты не включаются в расчет среднедневного заработка. Государственные праздники в отпуск не входят и не оплачиваются.
