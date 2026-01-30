Лукашенко: чтобы сохранить красоту, женщинам надо взять лопату и чистить снег

Лукашенко включил в рецепт женской красоты снег и лопату. Видео

Video

Для сохранения красоты женщинам стоит «взять лопату в руки и чистить снег», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Вы всякую заразу [на себя наносите], медом обмазываетесь. <...> Самый лучший мед для красоты — это лопата в руки и чистить снег. Это самое лучшее средство. Тогда всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас, мужиков», — сказал он.

2026-й год Лукашенко объявил «Годом белорусской женщины». Его цель — формирование национального образа женщины-труженицы, а также популяризация роли женщин в сохранении и развитии общества.