Лукашенко заявил, что «зряплаты» в Белоруссии не будет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо соблюдать баланс между производительностью труда и размером зарплаты. Об этом он сказал во время поездки на завод «Планар», передает БелТА.
«Знайте одно: «зряплаты» в Беларуси не будет», — заявил Лукашенко. Он отметил, что «денег бывает мало», однако это заставит работников стремиться заработать больше. По его словам, большинство предприятий стремятся к такому подходу. «Лишних денег нет. А если есть, то только на дело», — добавил Лукашенко, говоря о выплатах от государства.
Наиболее высокую зарплату в Белоруссии в 2025 году получали работники в сфере деятельности пассажирского воздушного транспорта (8,2 тыс. бел. руб. в IV квартале), а наименее — работники парикмахерских и салонов красоты (1,5 тыс. бел. руб. в IV квартале).
Лукашенко уже жаловался, что ему пять лет не повышают зарплату. «Почему зарплату мне не повышаете? На одном месте пять лет», — обратился он к ведущему бухгалтеру управделами.
