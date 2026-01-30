 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Лукашенко заявил, что «зряплаты» в Белоруссии не будет

Лукашенко: «зряплаты» в Белоруссии не будет
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо соблюдать баланс между производительностью труда и размером зарплаты. Об этом он сказал во время поездки на завод «Планар», передает БелТА.

«Знайте одно: «зряплаты» в Беларуси не будет», — заявил Лукашенко. Он отметил, что «денег бывает мало», однако это заставит работников стремиться заработать больше. По его словам, большинство предприятий стремятся к такому подходу. «Лишних денег нет. А если есть, то только на дело», — добавил Лукашенко, говоря о выплатах от государства.

Глава ФОМС раскрыл размер зарплат врачей и медсестер в России
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Наиболее высокую зарплату в Белоруссии в 2025 году получали работники в сфере деятельности пассажирского воздушного транспорта (8,2 тыс. бел. руб. в IV квартале), а наименее — работники парикмахерских и салонов красоты (1,5 тыс. бел. руб. в IV квартале).

Лукашенко уже жаловался, что ему пять лет не повышают зарплату. «Почему зарплату мне не повышаете? На одном месте пять лет», — обратился он к ведущему бухгалтеру управделами.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

Трамп выдвинул два требования к Ирану

Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность

Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»

«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео

Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Белоруссия зарплата Александр Лукашенко
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко фразой «Господь нас проверил» запросил доклад о зимовке скота
Общество
Лукашенко вручил белорусским биатлонистам «допинг» в виде сала и хлеба
Спорт
Лукашенко призвал осторожно работать с искусственным интеллектом
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
МИД направил ФРГ ноту из-за ареста россиянина, отправлявшего грузы в ЛНДР Политика, 15:18
Новая адекватность: как компаниям изменить подход к стратегии в 2026 году Образование, 15:18
Зимняя Олимпиада-2026: как выглядит форма спортсменов из разных стран Стиль, 15:16
Погранслужба Финляндии рассказала, как финны пересекают границу с Россией Политика, 15:16
Путин ратифицировал соглашение о защите граждан с Белоруссией Политика, 15:08
НРД запустит сервис помощи получения невостребованных дивидендов Инвестиции, 15:08
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Убыток Raiffeisen Bank от бизнеса в России в 2025 году составил €86 млн Бизнес, 15:04
Как вырастут пособия и материнский капитал с 1 февраля. Инфографика Финансы, 15:00
В Госдуме рассказали о планах предложить мораторий на блокировку Telegram Технологии и медиа, 14:59
Макрон сообщил Зеленскому о планах освободить шедший из России танкер Политика, 14:55
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ Политика, 14:53
Легенду горнолыжного спорта увезли на вертолете с трассы после падения Спорт, 14:51
Трамп выдвинул своего консультанта на пост главы ФРС США Политика, 14:51