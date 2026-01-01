 Перейти к основному контенту
Новый год 2026⁠,
0

Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины

Сюжет
Новый год 2026
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины, сообщила пресс-служба белорусского лидера. Он вступил в силу.

Согласно подписанному указу, цель объявления тематического года — «формирование национального образа женщины-труженицы» и популяризация роли женщин в сохранении и развитии общества. Правительству Белоруссии поручено разработать и утвердить республиканский план мероприятий для проведения Года белорусской женщины.

В новогодней речи Лукашенко пояснил это решение, отметив особую роль женщин в жизни общества. «Мы чествуем наших матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в нашей жизни», — сказал он (цитата по БелТА). Президент добавил, что «ничего более совершенного, чем женщина, природой не создано», и призвал беречь женщин, землю и свое будущее — семью.

Лукашенко пока не видит президентом Белоруссии женщину
Политика
Александр Лукашенко

2025 год в Белоруссии был объявлен годом благоустройства страны, а текущая пятилетка — пятилеткой качества.

В России 2026 год назван Годом единства народов страны. Прошедший 2025-й был Годом защитника Отечества.

