Крупный бизнес в США анонсировал увольнение 52 тыс. сотрудников

Фото: Stock-Asso / Shutterstock

Крупные американские компании (Amazon, UPS, Dow, Nike, Home Depot и другие) заявили о планах сократить более 52 тыс. рабочих мест из-за экономической неопределенности и необходимости инвестировать в искусственный интеллект. Об этом сообщает Financial Times.

Американская компания United Parcel Service, Inc. (UPS), которая специализируется на экспресс-доставке и логистике, решила сократить 30 тыс. человек в 2026 году. Финансовый директор компании Брайан Дайкс заявил, что это нужно для оптимизации расходов из-за сокращения объема перевозок для Amazon.

В свою очередь, компания Amazon объявила об увольнении 16 тыс. человек с целью «устранения бюрократии». Международная химическая компания Dow намерена сократить 4,5 тыс. сотрудников в рамках плана «радикального упрощения операционной модели».

О предстоящих сокращениях объявляли и другие технологические компании. Так, Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) уволит порядка 1,5 тыс. сотрудников подразделения Reality Labs. Оно занимается разработками в сфере виртуальной реальности. Около 1 тыс. человек планирует уволить производитель ПО Autodesk. 15% штата сократит Pinterest, который, как и другие организации, инвестирует освободившиеся средства в искусственный интеллект.

Несмотря на это, общий уровень увольнений в США остается низким. Уровень безработицы в стране в декабре 2025 года составил 4,4%, что свидетельствует о «признаках стабилизации» на рынке труда, утверждает Федеральная резервная система. При этом другие показатели указывают на охлаждение рынка: в декабре в государстве появилось лишь 50 тыс. рабочих мест, а длительность нахождения людей без работы составила 11,4 недели.

В 2025 году бизнес в США уволил 1,2 млн человек, следует из данных рекрутинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas. Это на 58% превышает значение 2024 года. Годовой объем увольнений достиг наивысшего уровня с 2020 года. В четвертом квартале компании сократили 259,9 тыс. человек — это наибольший показатель за квартал с 2008 года.