Власти Франции заблокировали продажу антенн Eutelsat частному инвестфонду

Ролан Лескюр (Фото: Abdul Saboor / Reuters)

Минфин Франции заблокировал продажу стратегических активов спутникового оператора Eutelsat частному инвестиционному фонду EQT Infrastructure VI, сообщил министр экономики и финансов страны Ролан Лескюр, передает Bloomberg.

«Я принял решение не разрешать Eutelsat <...> продавать свои наземные антенны, которые обеспечивают связь со спутниками. Эти антенны используются как для гражданской, так и для военной связи. Eutelsat является единственным европейским конкурентом Starlink, это очевидно стратегический актив, поэтому я сказал нет», — заявил Лескюр в эфире TF1.

Eutelsat (Eutelsat Communications SA) — одна из крупнейших в мире французских спутниковых телекоммуникационных компаний. Оператор управляет парком из 33 геостационарных спутников, обеспечивая покрытие Европы, Африки, Азии, Америки и предоставляя услуги спутникового ТВ, радио и интернета.

Речь идет о сделке по продаже инфраструктуры наземного пассивного сегмента, которая могла принести компании около €550 млн, передает агентство. Eutelsat, в свою очередь, заявила, что отказывается от реализации сделки после решения государства. На фоне новости акции компании Eutelsat снизились на 4,9%.

Как отмечает Bloomberg, во Франции действует механизм контроля за иностранными инвестициями в стратегических секторах, однако прямые запреты сделок применяются редко. По данным Минфина страны, за три года были отклонены лишь шесть инвестиционных проектов.

EQT Infrastructure VI — фонд прямых инвестиций шведской компании EQT, фокусирующийся на приобретении компаний инфраструктурного сектора (цифровая инфраструктура, энергетика, транспорт) в Европе и Северной Америке.

В марте 2025 года Eutelsat, владелец OneWeb, являющейся конкурентом спутниковой системы интернета Starlink Илона Маска, допустила вероятность оказания помощи Украине в случае, если связь от Starlink будет отключена.

Журнал The Economist тогда со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщил, что на Украине разрабатывают резервный вариант доступа в интернет на случай сложностей со Starlink.