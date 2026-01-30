Путин ратифицировал соглашение о защите граждан с Белоруссией
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией, которое обеспечивает взаимную защиту граждан от необоснованного преследования со стороны иностранных государств и международных судебных органов.
Документ размещен на портале официального публикования правовых актов.
В соглашении, подписанном 13 марта 2025 года в российской столице, закреплены меры по защите граждан обеих стран от неправомерных действий за рубежом. В документе говорится, что Москва и Минск будут консультироваться и окажут помощь, если гражданина одной из стран попытаются задержать, экстрадировать или преследовать за пределами Союзного государства.
28 января Совет Федерации одобрил ратификацию этого соглашения. Сам документ президент внес на рассмотрение в Госдуму 9 января.
На этой неделе Россия согласовала нового посла Белоруссии в Москве — Юрия Селиверстова. Ранее он занимал пост министра финансов Белоруссии.
