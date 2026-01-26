Россия согласовала нового посла Белоруссии в Москве
МИД России сообщил, что выдал агреман (согласие) на назначение чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в России Юрия Селиверстова.
Ожидается, что в ближайшее время дипломат прибудет в Москву, где вручит копии верительных грамот курирующему замминистра иностранных дел России. После этого Юрий Селиверстов сможет приступить к исполнению обязанностей.
«МИД России подтверждает готовность к продолжению тесного взаимодействия и координации с посольством <...> и желает Ю.М. Селиверстову всяческих успехов на новом ответственном посту», — говорится в сообщении ведомства.
Запрос на согласие был направлен белорусской стороной 22 января. В тот же день президент Александр Лукашенко назначил Селиверстова послом в России. Ранее он занимал пост министра финансов Белоруссии.
Лукашенко сказал, что посольство в Москве — это «второе правительство», потому что Россия является основным рынком белорусской продукции и главным инвестором для Минска.
