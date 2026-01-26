 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Россия согласовала нового посла Белоруссии в Москве

Юрий Селиверстов
Юрий Селиверстов (Фото: Пул Первого / Telegram)

МИД России сообщил, что выдал агреман (согласие) на назначение чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в России Юрия Селиверстова.

Ожидается, что в ближайшее время дипломат прибудет в Москву, где вручит копии верительных грамот курирующему замминистра иностранных дел России. После этого Юрий Селиверстов сможет приступить к исполнению обязанностей.

«МИД России подтверждает готовность к продолжению тесного взаимодействия и координации с посольством <...> и желает Ю.М. Селиверстову всяческих успехов на новом ответственном посту», — говорится в сообщении ведомства.

Запрос на согласие был направлен белорусской стороной 22 января. В тот же день президент Александр Лукашенко назначил Селиверстова послом в России. Ранее он занимал пост министра финансов Белоруссии.

Лукашенко сказал, что посольство в Москве — это «второе правительство», потому что Россия является основным рынком белорусской продукции и главным инвестором для Минска.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры

Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных

В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури

Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Белоруссия Россия посол МИД
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Литва возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией
Политика
Лукашенко сменил посла Белоруссии в России
Политика
Детям до 14 лет запретили выезд в Белоруссию и Казахстан по свидетельству
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В Кремле увидели новые горизонты в идее передать $1 млрд в «Совет мира» Политика, 16:01
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Индонезия запустила программу пожизненного ВНЖ Политика, 15:59
«Спартак» представил новичка видеороликом в стиле South Park Спорт, 15:55
США разместят в Румынии военных с танками Abrams Политика, 15:54
«Аэрофлот» временно ограничил регистрацию пассажиров из-за сбоя в системе Бизнес, 15:52
США еще не ответили Кремлю на предложение о замороженном $1 млрд Политика, 15:51
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Заместитель Глазьева в Союзном государстве ушел в отставку Политика, 15:49
Лукашенко призвал осторожно работать с искусственным интеллектом Технологии и медиа, 15:43
АвтоВАЗ испытал обновленную Lada Vesta при -30 °C Авто, 15:38
Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ Технологии и медиа, 15:33
Лондон оштрафовал Банк Шотландии за нарушение санкций против России Политика, 15:33
Российские горнолыжники получили две квоты на Олимпиаду Спорт, 15:31
Как работает льготная ипотека под 2% в новых регионах в 2026 году Недвижимость, 15:30