Россия согласовала нового посла Белоруссии в Москве

Юрий Селиверстов (Фото: Пул Первого / Telegram)

МИД России сообщил, что выдал агреман (согласие) на назначение чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии в России Юрия Селиверстова.

Ожидается, что в ближайшее время дипломат прибудет в Москву, где вручит копии верительных грамот курирующему замминистра иностранных дел России. После этого Юрий Селиверстов сможет приступить к исполнению обязанностей.

«МИД России подтверждает готовность к продолжению тесного взаимодействия и координации с посольством <...> и желает Ю.М. Селиверстову всяческих успехов на новом ответственном посту», — говорится в сообщении ведомства.

Запрос на согласие был направлен белорусской стороной 22 января. В тот же день президент Александр Лукашенко назначил Селиверстова послом в России. Ранее он занимал пост министра финансов Белоруссии.

Лукашенко сказал, что посольство в Москве — это «второе правительство», потому что Россия является основным рынком белорусской продукции и главным инвестором для Минска.