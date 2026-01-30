Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом
Российский президент Владимир Путин проведет дистанционное совещание с членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вечером он проведет еженедельное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, оно пройдет в режиме видеоконференции», — сказал он (цитата по ТАСС).
Днем президент проведет заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС). Он выступит с открытым вступительным словом, но само совещание пройдет в закрытом режиме.
Предыдущее совещание Совета безопасности состоялось 21 января, оно было посвящено вступлению России в «Совет мира» и ситуации с притязаниями американского президента Дональда Трампа на Гренландию.
