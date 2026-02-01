В России изменились правила возврата техники

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

В России начали действовать новые правила возврата технически сложных товаров. Об этом говорится во вступивших с 1 февраля в силу изменениях в закон «О защите прав потребителей».

Теперь при возврате бракованного технически сложного товара покупатель может потребовать возмещение разницы между ценой товара, которую он заплатил, и ценой аналогичного товара, но с той же степенью износа и того же года выпуска. Постановлением правительства в перечень таких товаров ранее вносили автомобили, мотоциклы, суда, компьютеры, телевизоры и др. Это необходимо, когда покупатель при возврате товара получает назад только уплаченную сумму, которая не учитывает инфляцию.

Также, согласно поправкам, изготовитель больше не облагается штрафом, если он не выполнил требования потребителя по вине самого потребителя либо если между сторонами до суда было заключено соглашение. Штраф также не взимается, если свои обязательства нарушил контрагент (поставщик товара), за исключением тех случаев, когда выбор продавцом поставщика был неразумным.

Изменения также коснулись суммы неустойки за несвоевременный возврат, замену или другие невыполненные требования покупателя: теперь общая пеня не может превышать сумму, которую покупатель заплатил за товар.

В мае 2025 года группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила о группах «потребительских террористов». По словам вице-президента группы Тагира Калимуллина, эти люди злоупотребляют законом о защите прав потребителей ради выгоды, в том числе пользовались установленной законом неустойкой 1% в день и штрафом 50% в пользу потребителя, который присуждает суд.

Как рассказал управляющий партнер юридической фирмы «Вестсайд» Сергей Водолагин, после получения фиктивных справок о заводском браке техники, недобросовестные покупатели пользовались статьей закона о защите прав потребителей, облагающей продавца пеней в 1% ежедневно (360% за год) до момента исполнения его обязанностей перед потребителем. Покупатель, в свою очередь, уклонялся от получения денег, стремясь к тому, чтобы пеня начислялась на протяжении как можно большего времени.