Экономика⁠,
0

Орешкин предположил, как изменится доля G7 в мировой экономике

Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Доля стран «Большой семерки» в мировой экономике снизится до 10% в ближайшие десятилетия. Это связано с уменьшением рождаемости в странах, входящих в организацию, заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

«В доле количества рождений доля стран «Большой семерки» опустилась до 10%. Это тот уровень, к которому постепенно будет стремиться доля этих экономик в мире в ближайшие десятилетия», — сказал Орешкин в ходе своего выступления на открытии январских экспертных диалогов в Национальном центре «Россия». По его словам, доля стран G7 в мировой экономике к 2025 году опустилась ниже 30% и составила 28%, тогда как доля стран БРИКС увеличилась почти до 40% (39%).

Посольство Германии оценило идею об участии России во встрече G7
Политика
Фото:Рамиль Ситдиков / Reuters

Доля участия стран в мировой экономике напрямую связана с процентом рождаемости в странах, считает замглавы администрации президента. В этой статистике страны БРИКС доминировали изначально с 1980-х годов. Доля рождений в странах БРИКС предопределила те изменения в экономике, которые наблюдаются сейчас, заявил Орешкин.

О сокращении доли стран G7 в мировой экономике ранее заявлял президент России Владимир Путин. Он задался вопросом, почему страны «Большой семерки» называются именно так: «Что там большого-то?». Он указал, что по паритету покупательной способности вес некоторых стран, входящих в G7, значительно ниже, чем у Индии.

При этом Путин считает организацию важной платформой: «они работают, что-то обсуждают, принимают решения» и пожелал им всего хорошего. Российский лидер признал, что у стран G7 высокотехнологичная экономика с «мощной основой», однако констатировал, что «их доля в мировой экономике год от года постоянно сокращается, как шагреневая кожа».

Персоны
Ксения Потрошилина
G7 мировая экономика Максим Орешкин
Максим Орешкин фото
Максим Орешкин
замглавы администрации президента России
21 июля 1982 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
