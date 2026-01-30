Орешкин предположил, как изменится доля G7 в мировой экономике

Максим Орешкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Доля стран «Большой семерки» в мировой экономике снизится до 10% в ближайшие десятилетия. Это связано с уменьшением рождаемости в странах, входящих в организацию, заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

«В доле количества рождений доля стран «Большой семерки» опустилась до 10%. Это тот уровень, к которому постепенно будет стремиться доля этих экономик в мире в ближайшие десятилетия», — сказал Орешкин в ходе своего выступления на открытии январских экспертных диалогов в Национальном центре «Россия». По его словам, доля стран G7 в мировой экономике к 2025 году опустилась ниже 30% и составила 28%, тогда как доля стран БРИКС увеличилась почти до 40% (39%).

Доля участия стран в мировой экономике напрямую связана с процентом рождаемости в странах, считает замглавы администрации президента. В этой статистике страны БРИКС доминировали изначально с 1980-х годов. Доля рождений в странах БРИКС предопределила те изменения в экономике, которые наблюдаются сейчас, заявил Орешкин.

О сокращении доли стран G7 в мировой экономике ранее заявлял президент России Владимир Путин. Он задался вопросом, почему страны «Большой семерки» называются именно так: «Что там большого-то?». Он указал, что по паритету покупательной способности вес некоторых стран, входящих в G7, значительно ниже, чем у Индии.

При этом Путин считает организацию важной платформой: «они работают, что-то обсуждают, принимают решения» и пожелал им всего хорошего. Российский лидер признал, что у стран G7 высокотехнологичная экономика с «мощной основой», однако констатировал, что «их доля в мировой экономике год от года постоянно сокращается, как шагреневая кожа».