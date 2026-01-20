Посольство Германии оценило идею об участии России во встрече G7

Москва должна начать серьезные переговоры по Украине, заявили РБК в посольстве ФРГ. При этом ранее Трамп возлагал ответственность за затягивание заключения мирной сделки на Киев. По его словам, Путин открыт к подписанию документа

Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters

Россия должна начать «серьезные переговоры» об украинском урегулировании, пока Берлин этого не наблюдает, заявили РБК в посольстве Германии. Таким образом в дипломатическом представительстве прокомментировали идею участия Москвы во встрече G7 («Группы семи»).

В тесном согласовании с европейскими партнерами и Вашингтоном ФРГ «выступает за справедливый и устойчивый мир» на Украине, сказали в посольстве.

«Однако мы по-прежнему не видим серьезной готовности к переговорам со стороны России. Вместо этого Россия продолжает свои атаки против Украины, в частности против ее энергетической инфраструктуры», — заявили в немецком диппредставительстве.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social сообщение от французского лидера Эмманюэля Макрона, который предложил организовать в Париже встречу G7 и пригласить туда российских представителей. Елисейский дворец подтвердил подлинность сообщения. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала приглашение на саммит «Большой семерки».

О том, что Франция хочет 21 января созвать экстренную встречу глав финансовых ведомств «Группы семи», накануне писал Bloomberg. Страна с 1 января председательствует в G7.

Макрон за последний месяц несколько раз говорил о готовности к контактам с Москвой. Так, в середине декабря французский президент призвал ЕС готовиться к переговорам с Россией, если в ходе текущих переговоров не будет достигнут «прочный мир» на Украине. В Кремле тогда ответили, что российский лидер Владимир Путин готов к диалогу, если «есть обоюдная политическая воля».

7 января Макрон снова объявил о намерении в ближайшие недели провести разговор с Путиным. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это «мегафонной дипломатией, которая никогда ни к чему хорошему не приводила».

Как считает президент США Дональд Трамп, в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине при посреднических усилиях Вашингтона до сих пор не достигнуто, виноват украинский президент Владимир Зеленский. Путин, по его словам, готов к сделке. Сергей Лавров уверен, что с нынешними европейскими лидерами ни о чем договориться, скорее всего, не получится.