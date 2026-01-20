Посольство Германии оценило идею об участии России во встрече G7

 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Посольство Германии призвало Россию к серьезным переговорам по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Москва должна начать серьезные переговоры по Украине, заявили РБК в посольстве ФРГ. При этом ранее Трамп возлагал ответственность за затягивание заключения мирной сделки на Киев. По его словам, Путин открыт к подписанию документа
Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters

Россия должна начать «серьезные переговоры» об украинском урегулировании, пока Берлин этого не наблюдает, заявили РБК в посольстве Германии. Таким образом в дипломатическом представительстве прокомментировали идею участия Москвы во встрече G7 («Группы семи»).

В тесном согласовании с европейскими партнерами и Вашингтоном ФРГ «выступает за справедливый и устойчивый мир» на Украине, сказали в посольстве.

«Однако мы по-прежнему не видим серьезной готовности к переговорам со стороны России. Вместо этого Россия продолжает свои атаки против Украины, в частности против ее энергетической инфраструктуры», — заявили в немецком диппредставительстве.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social сообщение от французского лидера Эмманюэля Макрона, который предложил организовать в Париже встречу G7 и пригласить туда российских представителей. Елисейский дворец подтвердил подлинность сообщения. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала приглашение на саммит «Большой семерки».

О том, что Франция хочет 21 января созвать экстренную встречу глав финансовых ведомств «Группы семи», накануне писал Bloomberg. Страна с 1 января председательствует в G7.

Политика
Фото:realDonaldTrump / Truth Social

Макрон за последний месяц несколько раз говорил о готовности к контактам с Москвой. Так, в середине декабря французский президент призвал ЕС готовиться к переговорам с Россией, если в ходе текущих переговоров не будет достигнут «прочный мир» на Украине. В Кремле тогда ответили, что российский лидер Владимир Путин готов к диалогу, если «есть обоюдная политическая воля».

7 января Макрон снова объявил о намерении в ближайшие недели провести разговор с Путиным. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это «мегафонной дипломатией, которая никогда ни к чему хорошему не приводила».

Как считает президент США Дональд Трамп, в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине при посреднических усилиях Вашингтона до сих пор не достигнуто, виноват украинский президент Владимир Зеленский. Путин, по его словам, готов к сделке. Сергей Лавров уверен, что с нынешними европейскими лидерами ни о чем договориться, скорее всего, не получится.

Авторы
Теги
Персоны
Мария Васильева Мария Васильева, Валерия Доброва
Германия посольство Россия саммит G7
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
