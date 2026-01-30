Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пациентов из интерната в Кузбассе
В Новокузнецкой инфекционной больнице и Прокопьевской городской больнице находится 51 человек. Они были госпитализированы из интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где умерли девять человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил «РИА Новости» министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.
По словам Тарасова, по состоянию на утро 30 января, 17 человек проходят лечение в Новокузнецкой инфекционной больнице: один пациент находится в тяжелом состоянии, 16 — средней степени тяжести. Еще 34 человека находятся в Прокопьевской городской больнице, где у троих состояние оценивается как тяжелое, 25 — средней степени тяжести.
РБК обратился за комментарием в министерство здравоохранения Кемеровской области.
Министр отметил, что в Новокузнецкой инфекционной больнице пришли результаты теста. У десяти пациентов тест оказался отрицательным, поэтому они будут выписаны из больницы.
Главврач Прокопьевской больницы сообщил, что в учреждении поставили дополнительно 64 койки. По его словам, из интерната в больницу госпитализировали 46 постояльцев интерната. «На утро сегодня остается 30 пациентов. Остальные выписаны или переведены», — сказал он (цитата по «Вести Кузбасс»).
Ранее министерство социальной защиты Кузбасса сообщило о смерти девяти постояльцев интерната для лиц с психоневрологическими заболеваниями. У семи человек причиной смерти стали проблемы с сердцем. По данным регионального Следственного комитета, в интернате была вспышка вирусной инфекции.
Глава Кузбасса Илья Середюк временно отстранил от работы директора интерната. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 236 Уголовного кодекса — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий.
