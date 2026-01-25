Кремль сообщил, что Россия и США не будут контактировать с Каей Каллас

Кая Каллас (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Ни Россия, ни США не намерены обсуждать что-либо с главой евродипломатии Каей Каллас, нужно ждать, когда она уйдет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков репортеру «России 1» Павлу Зарубину.

«Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет», — сказал он.

По мнению Пескова, в руководстве Евросоюза нет «политических визионеров». «Это какие-то функционеры малограмотные, некомпетентные, не умеющие смотреть в будущее и не умеющие понять систему координат сегодняшнего дня», — полагает пресс-секретарь.

Каллас уже подвергалась критике как со стороны российских, так и европейских политиков и дипломатов. На пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности ее утвердили в июне 2024 года. После этого Песков, отметив, что Каллас известна русофобскими заявлениями, указал на плохие перспективы в отношениях Москвы и Брюсселя.

«Госпожа Каллас тоже не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна у нас своими абсолютно такими непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями», — сказал тогда Песков.

Каллас вступила в должность 1 декабря 2024 года.