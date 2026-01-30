 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Ростовской области отразили воздушную атаку

Губернатор Слюсарь: в Ростовской области сбили четыре дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

Ночью 30 января в городе Каменск-Шахтинск и Чертковском районе Ростовской области отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Чертковском районе и г. Каменске-Шахтинском», — написал глава области.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока нет. Слюсарь подчеркнул, что в Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.

В Ростовской области отразили атаку беспилотников
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

В ночь на 29 января дроны сбили в Каменске-Шахтинском и в Каменском районе области. Информацию о пострадавших и повреждениях Слюсарь также не привел. По данным Минобороны, над регионом уничтожили четыре беспилотника.

Анастасия Луценко
Юрий Слюсарь Ростовская область БПЛА беспилотники
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
В Ростовской области отразили воздушную атаку Политика, 06:02
