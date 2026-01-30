В Ростовской области отразили воздушную атаку

Ночью 30 января в городе Каменск-Шахтинск и Чертковском районе Ростовской области отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Чертковском районе и г. Каменске-Шахтинском», — написал глава области.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока нет. Слюсарь подчеркнул, что в Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.

В ночь на 29 января дроны сбили в Каменске-Шахтинском и в Каменском районе области. Информацию о пострадавших и повреждениях Слюсарь также не привел. По данным Минобороны, над регионом уничтожили четыре беспилотника.