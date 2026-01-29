В Ростовской области отразили атаку беспилотников

В Каменске-Шахтинском и в Каменском районе Ростовской области отразили атаку беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

«На данный момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!», — уточнил губернатор.

Слюсарь не уточнил, есть ли данные о пострадавших или повреждениях.

После начала специальной военной операции приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, в ночь на 25 января в результате атаки дронов ВСУ на Ростовскую область получил повреждения частный дом. Тогда беспилотники уничтожили над Миллеровским и Чертковским районами.

По предварительным данным, пострадавших не было. В результате падения беспилотника были повреждены частный дом и автомобиль.