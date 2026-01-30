Трамп сообщил о договоренностях по финансированию правительства США

Республиканцы и демократы в конгрессе нашли компромисс по финансированию большей части правительства, чтобы избежать шатдауна. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Я усердно работаю с Конгрессом, чтобы гарантировать, что мы сможем полностью и без задержек профинансировать правительство. Республиканцы и демократы в конгрессе объединились для того, чтобы обеспечить финансирование подавляющей части правительства до сентября, в то же время продлив работу министерства внутренней безопасности», — написал Трамп.

Американский президент выразил надежду, что представители обеих партий «дадут столь необходимое двухпартийное «Да».

Сенат США должен принять законопроект о государственных расходах к полуночи 30 января, чтобы предотвратить частичную приостановку работы правительства. До этой даты действует временный бюджет.

24 января лидер меньшинства в сенате Чак Шумер (Демократическая партия) заявил, что его однопартийцы заблокируют законопроект о государственных расходах, если он будет включать проект финансирования министерства внутренней безопасности. Причиной такого решения стали убийства агентами ICE (Иммиграционной таможенной службы) двух людей во время рейдов в Миннеаполисе в январе.