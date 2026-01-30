Трамп сообщил о договоренностях по финансированию правительства США
Республиканцы и демократы в конгрессе нашли компромисс по финансированию большей части правительства, чтобы избежать шатдауна. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.
«Я усердно работаю с Конгрессом, чтобы гарантировать, что мы сможем полностью и без задержек профинансировать правительство. Республиканцы и демократы в конгрессе объединились для того, чтобы обеспечить финансирование подавляющей части правительства до сентября, в то же время продлив работу министерства внутренней безопасности», — написал Трамп.
Американский президент выразил надежду, что представители обеих партий «дадут столь необходимое двухпартийное «Да».
Сенат США должен принять законопроект о государственных расходах к полуночи 30 января, чтобы предотвратить частичную приостановку работы правительства. До этой даты действует временный бюджет.
24 января лидер меньшинства в сенате Чак Шумер (Демократическая партия) заявил, что его однопартийцы заблокируют законопроект о государственных расходах, если он будет включать проект финансирования министерства внутренней безопасности. Причиной такого решения стали убийства агентами ICE (Иммиграционной таможенной службы) двух людей во время рейдов в Миннеаполисе в январе.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля