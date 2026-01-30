Трамп заявил, что не спал на декабрьском заседании кабмина

Трамп: я не спал на последнем заседании кабмина, я просто закрыл глаза

Президент США Дональд Трамп не спал на последнем заседании кабинета министров США в декабре 2025 года, а просто закрыл глаза, так как хотел «поскорее убраться отсюда». Об этом американский лидер заявил на встрече министров, трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

Президент США напомнил, что предыдущее заседание продлилось несколько часов. По его словам, оно было «довольно скучным», поэтому он закрыл глаза.

«Но я не спал, я просто закрыл их [глаза], потому что хотел убраться отсюда <...> Я вообще мало сплю», — сказал Трамп.

Американский президент также пошутил, что на заседании 29 января будут выступать не все участники. Публичная часть этой встречи продлилась около 1 часа и 20 минут. На заседании не выступили министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, Генпрокурор Пэм Бонди и госсекретарь Марко Рубио.

Это не первый раз, когда Трампа заподозрили в том, что он заснул на важном мероприятии. В ноябре 2025 года Белый дом опроверг сообщения о том, что президент спал на пресс-конференции о снижении цен на препараты для диабетиков.