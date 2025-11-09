 Перейти к основному контенту
В Белом доме ответили на сообщения о заснувшем на мероприятии Трампе

Белый дом: Трамп не засыпал на пресс-конференции в Овальном кабинете
Президент США Дональд Трамп не спал во время важного мероприятия в Овальном кабинете, заявила помощник пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс в беседе с CNN. Ранее в соцсетях распространились кадры американского лидера с закрытыми глазами на пресс-конференции о снижении цен на препараты для диабетиков.

«Президент не спал. Более того, он говорил все время и отвечал на многочисленные вопросы прессы во время этого объявления, которое представляет собой историческое снижение цен для американцев на два препарата», — сказала она.

Роджерс отметила, что эта инициатива Трампа «сэкономит значительные средства и спасет бесчисленное количество жизней американцев», но «либеральные СМИ вместо того, чтобы освещать это, стремятся продвигать ложную информацию».

Дональда Трампа запечатлели сонным во время финала US Open
Спорт
Дональд Трамп (справа)

В августе Трампа засняли с закрытыми глазами на финале теннисного турнира US Open. Матч продолжался четыре сета. В какой-то момент 79-летнего президента сфотографировали дремлющим.

За несколько месяцев до этого Трамп споткнулся во время подъема по трапу самолета. За ним следовал руководитель Госдепартамента США Марко Рубио, он споткнулся на том же месте, что и Трамп, перед тем как ступить на борт.

Трамп часто критиковал своего предшественника Джо Байдена из-за аналогичных ситуаций. Он даже прозвал демократа Сонным Джо и призывал проверить состояние его здоровья.

