 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Песков заявил, что Россия не обсуждает перечни документов по Украине

Песков: Россия в данный момент не обсуждает перечни документов по Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российская Федерация сейчас не обсуждает перечни документов по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы сейчас не обсуждаем никакие перечни документов, мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме, что и происходит», — сказал Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что мирных договоров будет два.

Трехсторонние мирные переговоры в Абу-Даби в цифрах. Инфографика
Политика

27 января глава украинского МИДа Андрей Сибига в интервью «Европейской правде» рассказал, что соглашение об урегулировании военного конфликта — двусторонний документ. Россия и Украина будут подписывать его с США, но отдельно друг от друга.

«На данный момент обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс», — сказал министр.

Первоначальную версию мирного плана США представили в конце ноября 2025 года. Позже американские представители провели несколько встреч с Москвой и Киевом по отдельности.

Последнюю версию плана из 20 пунктов президенту Владимиру Путину представили 22 января, для этого с визитом в Москву приехали спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Встреча прошла в Кремле.

Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине

Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу

Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom

США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы

В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Украина Россия Дмитрий Песков мирный план
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Трехсторонние мирные переговоры в Абу-Даби в цифрах. Инфографика
Политика
Уиткофф заявил, что работа над мирным планом завершена на 90%
Политика
FT узнала, для чего Зеленский обсуждает мирный план
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 18:00
SZ и Bloomberg связали обыски в Deutsche Bank со сделками Абрамовича Политика, 18:34
Песков ответил на вопрос о совместной фотографии Путина и Трампа Политика, 18:34
Стала известна дата похорон экс-тренера сборной России Бориса Игнатьева Спорт, 18:29
WhatsApp продолжил терять пользователей в России Технологии и медиа, 18:29
Пробки в Москве достигли 10 баллов на фоне снегопада Общество, 18:26
Иран объявил о начале третьей фазы конфликта с США после слов Трампа Политика, 18:22
Инвестгигант Fidelity запустит собственный долларовый стейблкоин FIDD Крипто, 18:10
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Генпрокуратура подала иск об изъятии у Льва Кветного цементных заводов Общество, 18:09
Halyk Bank назначил зампредом по IT бывшего топ-менеджера ВТБ и Сбербанка Бизнес, 18:08
Опт упал, а розница выросла. Что случилось с рынком автозапчастей Авто, 18:07
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Горелкин призвал исправлять ситуацию с маркировкой звонков от банков Технологии и медиа, 18:00
В The Arena 8 февраля состоится выставка «Иннопром. Саудовская Аравия» Пресс-релиз, 17:57
Двукратный олимпийский чемпион обвинил FIS в трусости при допуске россиян Спорт, 17:54