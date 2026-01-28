Песков заявил, что Россия не обсуждает перечни документов по Украине
Российская Федерация сейчас не обсуждает перечни документов по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы сейчас не обсуждаем никакие перечни документов, мы считаем, что это все должно делаться дискретно, в закрытом режиме, что и происходит», — сказал Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что мирных договоров будет два.
27 января глава украинского МИДа Андрей Сибига в интервью «Европейской правде» рассказал, что соглашение об урегулировании военного конфликта — двусторонний документ. Россия и Украина будут подписывать его с США, но отдельно друг от друга.
«На данный момент обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс», — сказал министр.
Первоначальную версию мирного плана США представили в конце ноября 2025 года. Позже американские представители провели несколько встреч с Москвой и Киевом по отдельности.
Последнюю версию плана из 20 пунктов президенту Владимиру Путину представили 22 января, для этого с визитом в Москву приехали спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Встреча прошла в Кремле.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине.
