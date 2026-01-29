Любимова заявила о рекорде походов в кино в новогодние праздники
Около 20 млн человек купили билеты в кинотеатр на новогодних каникулах в 2026 году, рассказала министр культуры Ольга Любимова в ходе круглого стола на тему «Государственная поддержка и пути развития отечественной кинематографии» в Государственной думе.
«В эти январские праздники посещаемость выросла почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметила Любимова. Она добавила, что эти результаты на 22% превысили показатели самых посещаемых новогодних кинопоказов 2019 года.
Ранее РБК проанализировал данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино с 1 по 11 января.
По итогам этого анализа выяснилось, что за новогодние каникулы в 2026 году было продано 18,8 млн билетов. Годом ранее этот показатель был на уровне 14,6 млн. Предыдущий рекорд зафиксировали в 2020 году: тогда кинотеатры посетили 17,9 млн зрителей.
Кроме того, кассовые сборы российских кинотеатров за новогодние каникулы 2026 года впервые превысили 10 млрд руб.
В 2025 году этот показатель был заметно ниже — 6,9 млрд руб. Тогда был установлен предыдущий рекорд по сборам: до ухода голливудских киностудий из России в 2022 году кинотеатры заработали 3,7 млрд руб., а в 2020 году, до пандемии коронавируса, — 4,9 млрд руб.
