 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Любимова заявила о рекорде походов в кино в новогодние праздники

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Около 20 млн человек купили билеты в кинотеатр на новогодних каникулах в 2026 году, рассказала министр культуры Ольга Любимова в ходе круглого стола на тему «Государственная поддержка и пути развития отечественной кинематографии» в Государственной думе.

«В эти январские праздники посещаемость выросла почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметила Любимова. Она добавила, что эти результаты на 22% превысили показатели самых посещаемых новогодних кинопоказов 2019 года.

«Чебурашка 2» собрал более ₽1 млрд в первый день проката
Технологии и медиа
Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

Ранее РБК проанализировал данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино с 1 по 11 января.

По итогам этого анализа выяснилось, что за новогодние каникулы в 2026 году было продано 18,8 млн билетов. Годом ранее этот показатель был на уровне 14,6 млн. Предыдущий рекорд зафиксировали в 2020 году: тогда кинотеатры посетили 17,9 млн зрителей.

Кроме того, кассовые сборы российских кинотеатров за новогодние каникулы 2026 года впервые превысили 10 млрд руб.

В 2025 году этот показатель был заметно ниже — 6,9 млрд руб. Тогда был установлен предыдущий рекорд по сборам: до ухода голливудских киностудий из России в 2022 году кинотеатры заработали 3,7 млрд руб., а в 2020 году, до пандемии коронавируса, — 4,9 млрд руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Валерия Антонова
кинотеатры новогодние праздники культура
Материалы по теме
Сколько заработали в прокате поддержанные Фондом кино фильмы. Инфографика
Технологии и медиа
Глава «Газпром-Медиа» заявил о необходимости госзаказа в российском кино
Технологии и медиа
Кино после праздников: «Чебурашка-2», пинг-понг с Шаламе и итоги глобуса
Радио
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 17:41
МЧС предупредило о температуре ниже нормы в выходные в Подмосковье Общество, 19:23
Россияне в 2025 году купили рекордный объем золотых монет и слитков Инвестиции, 19:20
Шереметьево рассказал, какие средства использовал для покупки Домодедово Бизнес, 19:16
«Авангард» с минимальным счетом обыграл финалиста Кубка Гагарина Спорт, 19:06
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Портфельная карьера: временный тренд или новая норма на рынке труда Социальная экономика, 18:58
В парламенте Казахстана увидели в поправках движение к новой Конституции Политика, 18:51
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
В Госдуме отметили сложности законодательного решения «эффекта Долиной» Недвижимость, 18:49
В Госдуме забраковали идею ограничить цены на такси Авто, 18:47
Минобороны показало кадры уничтожения макета F-16 на Украине Политика, 18:33
Т-Банк запустил новый поток образовательной программы «Мини-CEO» Радио, 18:32
Лавров заявил о примере Макрона для Зеленского в «сливе» информации Политика, 18:31
NYT узнала, что беспорядки в Миннесоте настроили гренландцев против США Политика, 18:31
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 18:30