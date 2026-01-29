Tenet опроверг данные о повреждении производства машин при пожаре
Данные о повреждении производственной линии при пожаре на автозаводе Tenet в Калуге (бывшая площадка Volkswagen) не соответствуют действительности, предприятие работает штатно. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «АГР Холдинга».
«Информация о повреждении производственной линии, появившаяся в ряде публикаций, не соответствует действительности. Возгорание затронуло одно из вспомогательных помещений и не повлияло на производственный процесс автомобилей бренда Tenet», — говорится в сообщении.
Компания подчеркнула, что завод продолжает работать в штатном режиме, производственный план, включая план на январь (8798 автомобилей) будет выполнен в полном объеме.
Генеральный директор «АГР Холдинг» Андрей Карагин подчеркнул, что пожар 28 января возник «в небольшом техническом вспомогательном помещении», которое никак не относится к основному производству машин. «В результате инцидента компоненты, оборудование, производственные линии не пострадали, также нет пострадавших среди сотрудников завода», — сказал Карагин.
Накануне, 28 января, МЧС по Калужской области сообщило о пожаре на улице Автомобильная, где располагается автозавод. Как сообщили РБК в министерстве, возгорание произошло в цехе по утилизации пенопласта. Предприятие само эвакуировало персонал.
Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что пожар потушили.
