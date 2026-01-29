 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Tenet опроверг данные о повреждении производства машин при пожаре

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Данные о повреждении производственной линии при пожаре на автозаводе Tenet в Калуге (бывшая площадка Volkswagen) не соответствуют действительности, предприятие работает штатно. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «АГР Холдинга».

«Информация о повреждении производственной линии, появившаяся в ряде публикаций, не соответствует действительности. Возгорание затронуло одно из вспомогательных помещений и не повлияло на производственный процесс автомобилей бренда Tenet», — говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что завод продолжает работать в штатном режиме, производственный план, включая план на январь (8798 автомобилей) будет выполнен в полном объеме.

Генеральный директор «АГР Холдинг» Андрей Карагин подчеркнул, что пожар 28 января возник «в небольшом техническом вспомогательном помещении», которое никак не относится к основному производству машин. «В результате инцидента компоненты, оборудование, производственные линии не пострадали, также нет пострадавших среди сотрудников завода», — сказал Карагин.

Пожар на бывшем заводе Volkswagen в Калуге потушили
Общество

Накануне, 28 января, МЧС по Калужской области сообщило о пожаре на улице Автомобильная, где располагается автозавод. Как сообщили РБК в министерстве, возгорание произошло в цехе по утилизации пенопласта. Предприятие само эвакуировало персонал.

Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что пожар потушили.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Полина Елисова Полина Елисова, Софья Полковникова
пожар Volkswagen Калуга
Материалы по теме
Пожар на бывшем заводе Volkswagen в Калуге потушили
Общество
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге произошел пожар
Общество
В Хабаровске спустя пять часов потушили пожар на ТЭЦ-3
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 17:41
Собянин рассказал о восстановлении почти 180 столичных прудов Город, 17:50
ЦБ снизил курс доллара на 30 января почти до ₽76 Инвестиции, 17:48
Стейблкоин от криптопроекта Трампов USD1 достиг капитализации $5 млрд Крипто, 17:45
В Москве выставили на торги усадьбу Рябушинских и дом Россинского Недвижимость, 17:40
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Губерниев отреагировал на включение в санкционный список ЕС Спорт, 17:38
Январь в Москве стал самым снежным за 203 года Город, 17:34
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Песков объяснил участие начальника ГРУ во встрече Путина с лидером ОАЭ Политика, 17:33
ЕС ввел новые санкции против Ирана в ответ на подавление протестов Политика, 17:33
Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70 за баррель Инвестиции, 17:32
Минобороны сообщило об уничтожении макета F-16 на Украине Политика, 17:31
Стали известны несколько приглашенных звезд футбольной медиалиги «НаПике» Спорт, 17:31
Что изменится в личных финансах россиян с февраля 2026 года Инвестиции, 17:30
Туроператоры предложили разрешить иностранцам ввозить больше валюты Общество, 17:26