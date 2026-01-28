 Перейти к основному контенту
Пожар на бывшем заводе Volkswagen в Калуге потушили

Пожар на бывшем заводе Volkswagen в Калуге потушили
В Калуге пожар на автозаводе Tenet (бывшая площадка Volkswagen) потушен, сообщил губернатор области Владислав Шапша в телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Производственный процесс не нарушен», — уточнил он.

Ранее МЧС сообщало, что пожар локализован на площади 700 кв. м. По результатам замеров проб воздуха ПДК вредных веществ на месте не выявлено, уточнили в ведомстве.

Утром 28 января на автозаводе Tenet «АГР Холдинга» в Калуге (бывшем заводе Volkswagen) произошел пожар — сигнал поступил в МЧС в 11:55. Возгорание началось в цехе по утилизации пенопласта, сообщили РБК в региональном МЧС.

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге произошел пожар
Общество

Изначально ведомство сообщило, что площадь пожара составляет 300 кв. м, однако позже там уточнили, что огонь распространился на 700 кв. м.

Телеграм-канал Shot писал, что три сотрудника завода пострадали при пожаре — отравились продуктами горения. Представитель АГР эту информацию опроверг — он сообщил «Интерфаксу», что пострадавших нет и персонал эвакуирован.

