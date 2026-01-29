Костюков рассказал, на каком языке общались в ОАЭ россияне и украинцы

Костюков: на встрече в Абу-Даби россияне и украинцы общались по-русски

Фото: Uae Government / Reuters

На переговорах в Абу-Даби российская и украинская делегации вели общение на русском языке, сообщил «Российской газете» начальник Главного управления Генштаба России адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую переговорную группу.

«На великом русском языке», — ответил он на соответствующий вопрос.

Помимо России и Украины на двухдневных переговорах, начавшихся 23 января, также присутствовали представители США, поэтому помимо русского языка делегации также общались на английском.

На майских переговорах в Стамбуле российская и украинская делегации общались через переводчик, об этом тогда писали «Мы — Украина» и «Суспiльне» со ссылкой на источники. Собеседник RT же сообщил, что, хотя у украинской делегации и был переводчик, переговоры проходили на русском языке.

Отвечая на вопрос о том, понимала ли украинская делегация российских переговорщиков на последних переговорах в ОАЭ, Костюков утвердительно кивнул, пишет газета.

Январские переговоры прошли «в максимально закрытом режиме». Москва, Киев и Вашингтон охарактеризовали их как «конструктивные». Предстоящая встреча состоится 1 февраля.