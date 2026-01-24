ТАСС раскрыл детали о ходе переговоров в Абу-Даби

ТАСС: переговоры по Украине в ОАЭ шли на английском и русском языках

Переговоры шли на двух языках — русском и английском, сообщил источник ТАСС. В Стамбуле украинская сторона привлекала переводчика. Встречи шли в разных форматах в закрытом режиме, обсуждалось несколько документов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Переговоры по Украине в Абу-Даби ведутся на английском и русском языках, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Английский, русский», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, какие языки используются для переговоров. Майские переговоры России и Украины в Стамбуле, как говорил источник RT, проходили на русском языке. «Суспiльне» же передавало, что украинская делегация общается с представителями России через переводчика.

В 15:27 «РИА Новости» написало, что переговоры завершены, а российская делегация вернулась в отель.

Также источник ТАСС сообщил, что переговорные делегации должны были проработать и обсудить сразу несколько документов по миру. Дискуссии касались не только территорий, но и гарантий безопасности, а также других аспектов, отметил собеседник агентства. Встречи, по данным издания, шли в разных форматах.

Ключевой темой переговоров был территориальный вопрос, который стороны считают самым сложным. По данным источника ТАСС, для Москвы принципиален вывод ВСУ из Донбасса с учетом параметров безопасности. Reuters ранее сообщал, что признаков компромисса по этой теме пока не наблюдается.

В субботу, 24 января, в Абу-Даби прошел второй день переговоров по Украине с участием российской, украинской и американской делегаций. Встреча, как и накануне, шла в закрытом режиме без участия прессы, место ее проведения не раскрывали.