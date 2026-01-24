ТАСС раскрыл детали о ходе переговоров в Абу-Даби
Переговоры по Украине в Абу-Даби ведутся на английском и русском языках, передает ТАСС со ссылкой на источник.
«Английский, русский», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, какие языки используются для переговоров. Майские переговоры России и Украины в Стамбуле, как говорил источник RT, проходили на русском языке. «Суспiльне» же передавало, что украинская делегация общается с представителями России через переводчика.
В 15:27 «РИА Новости» написало, что переговоры завершены, а российская делегация вернулась в отель.
Также источник ТАСС сообщил, что переговорные делегации должны были проработать и обсудить сразу несколько документов по миру. Дискуссии касались не только территорий, но и гарантий безопасности, а также других аспектов, отметил собеседник агентства. Встречи, по данным издания, шли в разных форматах.
Ключевой темой переговоров был территориальный вопрос, который стороны считают самым сложным. По данным источника ТАСС, для Москвы принципиален вывод ВСУ из Донбасса с учетом параметров безопасности. Reuters ранее сообщал, что признаков компромисса по этой теме пока не наблюдается.
В субботу, 24 января, в Абу-Даби прошел второй день переговоров по Украине с участием российской, украинской и американской делегаций. Встреча, как и накануне, шла в закрытом режиме без участия прессы, место ее проведения не раскрывали.
