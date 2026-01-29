В школе Тюменской области дети заразились кишечной инфекцией

 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Тюменской области дети заразились кишечной инфекцией
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Онохинской средней школе Тюменской области дети заразились кишечной инфекцией, сообщает Роспотребнадзор по региону.

Сотрудники регионального ведомства выехали на место, чтобы установить причины заражения детей. Они отобрали пробы для лабораторных исследований, а также провели противоэпидемические мероприятия. Собственную проверку организовала прокуратура Тюменской области.

Источник RT утверждает, что кишечной инфекцией заразились 116 детей, одного из которых госпитализировали.

РБК обратился за комментарием в Роспотребнадзор.

Общество
<p></p>

Ситуация в селе Онохино, где находится школа, находится на контроле у департамента здравоохранения региона, сообщили в правительстве Тюменской области. Там сформировали медицинские бригады, куда входят врач-педиатр и инфекционист. В регионе появилась горячая линия, куда могут обратиться пациенты с симптомами кишечной инфекции. Тех, кто обнаружил у себя симптомы, просят обратиться в кабинет неотложной помощи в местной амбулатории.

В ноябре 2025 года кишечной инфекцией заразились десять детей в Казбековском районе Дагестана. Шестерых из них госпитализировали, остальные лечились амбулаторно. По данным местного минздрава, тяжелых случаев заболевания не было.

