Общество
В Чувашии увеличили размер единовременной выплаты участникам спецоперации

В Чувашии увеличили размер единовременной выплаты контрактникам до ₽2,1 млн
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В Чувашии повысили региональную единовременную выплату участникам спецоперации до 2,1 млн руб. С учетом федеральных выплат общая сумма поддержки достигнет 2,5 млн руб., сообщил глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале. Новые условия действуют для контрактов, заключенных с 1 января по 31 марта 2026 года.

Как следует из указа, опубликованного на официальном сайте правовой информации республики, финансовую поддержку получат граждане России и иностранцы, заключившие контракт сроком на один год и более для участия в военной операции, включая службу в Войсках беспилотных систем Вооруженных сил на территориях Новороссии.

В предыдущем указе размер выплаты составлял 1,1 млн руб.

Путин назвал число вступивших в этом году в войска контрактников
Политика
Фото:Трансляция прямой линии президента России Владимира Путина

