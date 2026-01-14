В Чувашии увеличили размер единовременной выплаты участникам спецоперации
В Чувашии повысили региональную единовременную выплату участникам спецоперации до 2,1 млн руб. С учетом федеральных выплат общая сумма поддержки достигнет 2,5 млн руб., сообщил глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале. Новые условия действуют для контрактов, заключенных с 1 января по 31 марта 2026 года.
Как следует из указа, опубликованного на официальном сайте правовой информации республики, финансовую поддержку получат граждане России и иностранцы, заключившие контракт сроком на один год и более для участия в военной операции, включая службу в Войсках беспилотных систем Вооруженных сил на территориях Новороссии.
В предыдущем указе размер выплаты составлял 1,1 млн руб.
