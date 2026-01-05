Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о модернизации мер поддержки семей таким образом, чтобы льготы зависели от числа детей. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Правительство должно подготовить (совместно с комиссиями Госсовета по направлениям социально-экономического развития и движением «Народный фронт «За Россию») и представить инициативы «по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, в том числе на улучшение их жилищных условий, предусмотрев увеличение размера государственной поддержки таких семей в зависимости от количества детей».

В настоящее время некоторые льготы уже зависят от числа детей в семье — увеличенный материнский капитал (на второго го и последующих), единое пособие с учетом нуждаемости и числа детей, льготная ипотека (на третьего и последующих) и др.

С 1 января в России начала действовать новая мера поддержки семей — налоговая выплата. Она предназначена для семей, воспитывающих двух и более детей, при этом право на другие социальные меры сохранится. Родители, чей средний доход в пересчете на одного члена семьи за предыдущий год был меньше 1,5 прожиточного минимума региона, смогут вернуть часть уплаченного годом ранее налога на доходы.