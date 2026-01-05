 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Воспитание детей⁠,
0

Путин поручил подготовить предложения о модернизации мер поддержки семей

Сюжет
Воспитание детей
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о модернизации мер поддержки семей таким образом, чтобы льготы зависели от числа детей. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Правительство должно подготовить (совместно с комиссиями Госсовета по направлениям социально-экономического развития и движением «Народный фронт «За Россию») и представить инициативы «по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, в том числе на улучшение их жилищных условий, предусмотрев увеличение размера государственной поддержки таких семей в зависимости от количества детей».

В настоящее время некоторые льготы уже зависят от числа детей в семье — увеличенный материнский капитал (на второго го и последующих), единое пособие с учетом нуждаемости и числа детей, льготная ипотека (на третьего и последующих) и др.

С 1 января в России начала действовать новая мера поддержки семей — налоговая выплата. Она предназначена для семей, воспитывающих двух и более детей, при этом право на другие социальные меры сохранится. Родители, чей средний доход в пересчете на одного члена семьи за предыдущий год был меньше 1,5 прожиточного минимума региона, смогут вернуть часть уплаченного годом ранее налога на доходы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Владимир Путин Дети поддержка семьи выплаты
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Родители двух и более детей смогут получить семейную выплату в 2026 году
Финансы
Соцфонд назвал дату досрочной выплаты январской пенсии
Общество
Путин пообещал проработать вопрос выплат за второе утраченное жилье
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Силы ПВО сбили над Россией 50 украинских БПЛА Политика, 16:58
В США выбили окна в доме вице-президента Джей Ди Вэнса Политика, 16:55
Дебютант «Формулы-1» назвал резервного пилота Спорт, 16:45
Мадуро с кортежем провезли по Нью-Йорку и доставили в суд. Видео Политика, 16:39
Во Франции десять человек осуждены за кибербуллинг Брижит Макрон Политика, 16:28
Что может принести Украине председательство Кипра в Евросовете Политика, 16:19
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Путин поручил подготовить предложения о модернизации мер поддержки семей Политика, 16:05
Мадуро на вертолете привезли на суд в Нью-Йорке. Видео Политика, 16:04
«Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером Спорт, 16:03
Устойчивое изобилие для всех: 14 цитат о светлом будущем с ИИ Футурология, 16:00
Путин поручил восстановить темпы роста экономики в 2026 году Политика, 15:50
Лыжник Коростелев заявил, что у него есть шансы на медаль Олимпиады Спорт, 15:50
Проведет ли Украина выборы и референдум о мире в 2026 году Политика, 15:31