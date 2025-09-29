 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

МИД ОАЭ сообщил, сколько военных вернулись из плена при поддержке страны

МИД ОАЭ о возвращении более 2 тыс. военных России из плена при их поддержке
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщило, что благодаря помощи страны провели 17 обменов военнопленными, в ходе которых в последние годы вернулись 2440 российских военнослужащих. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

С начала 2025 года ОАЭ посодействовали в возвращении 849 российских военнопленных в рамках семи гуманитарных инициатив.

Как Россия и Украина обменивались военнопленными. Инфографика
Политика

«Объединенные Арабские Эмираты продолжат поддерживать инициативы, направленные на снижение эскалации, укрепление дипломатии и поиск путей мирного урегулирования конфликта. Эмираты привержены делу гуманитарной поддержки и будут и далее способствовать успешному возвращению людей домой. Каждый обмен — это десятки историй возвращения к близким, каждая из которых имеет огромное значение», — говорится в заявлении министерства.

В последний раз обмен военнопленными и гражданскими с Украиной при поддержке ОАЭ состоялся в конце августа. Тогда Россия вернула 146 военнопленных и восемь жителей Курской области, которые находились в Сумах с февраля этого года. Украине передали 146 военных.

Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Алена Нефедова
МИД ОАЭ обмен пленными
