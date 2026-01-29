 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников
Аналитики сообщили о снижении доли попавших под кибератаки россиян

Сюжет
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Доля россиян, столкнувшихся с вредоносными программами, впервые с 2022 года опустилась ниже 50%. По итогам 2025 года этот показатель составил 47,4%, тогда как в 2024 году он был на уровне 58%. Об этом на конференции «Лаборатории Касперского» заявил главный эксперт компании Сергей Голованов, передает корреспондент РБК.

При этом, несмотря на снижение числа пострадавших пользователей, общее количество анализируемых вредоносных программ продолжает расти. За 2025 год оно увеличилось примерно на 33 тыс. образцов. Главной угрозой для бизнеса в 2025 году, по словам эксперта, стала забытая троянская программа Buhtrap, целью которой является хищение денег через доступ к системам бухгалтерии и дистанционного банковского обслуживания.

Основная цель такого вредоносного софта — хищение средств компаний через подмену реквизитов в платежах. В 2025 году от Buhtrap пострадали порядка 12 тыс. компаний, наиболее уязвимой отраслью стали небольшие и средние производственные предприятия.

Для крупного бизнеса, по словам Голованова, наибольшую опасность в 2025 году по-прежнему представляли шифровальщики.

