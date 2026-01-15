Вице-премьер назвал задачи оперштаба по борьбе с кибермошенничеством
Основными задачами оперативного штаба по противодействию интернет-мошенничеству станут выявление новых схем, выработка эффективных мер противодействия и ведение единой базы таких мер, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает ТАСС.
В состав оперативного штаба войдут представители основных федеральных ведомств, Центробанка, кредитных организаций, цифровых платформ и операторов связи.
«Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера сообщил, что правительство России на заседании 15 января одобрило новые меры по противодействию кибермошенничеству. Среди них — поправки в законодательство, предусматривающие ужесточение ответственности операторов связи за нарушения правил продажи сим-карт. В ближайшее время документы будут направлены на рассмотрение в Думу.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, новые меры могут вступить в силу в сентябре 2026 года.
