Вице-премьер назвал задачи оперштаба по борьбе с кибермошенничеством

Фото: Андрей Любимов / РБК

Основными задачами оперативного штаба по противодействию интернет-мошенничеству станут выявление новых схем, выработка эффективных мер противодействия и ведение единой базы таких мер, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает ТАСС.

В состав оперативного штаба войдут представители основных федеральных ведомств, Центробанка, кредитных организаций, цифровых платформ и операторов связи.

«Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера сообщил, что правительство России на заседании 15 января одобрило новые меры по противодействию кибермошенничеству. Среди них — поправки в законодательство, предусматривающие ужесточение ответственности операторов связи за нарушения правил продажи сим-карт. В ближайшее время документы будут направлены на рассмотрение в Думу.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, новые меры могут вступить в силу в сентябре 2026 года.