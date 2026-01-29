Минсоцзащиты Кузбасса назвало причину смерти 7 пациентов психинтерната

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Семь пациентов Прокопьевского интерната для людей с психическими расстройствами скончались из-за проблем с сердцем, причины смерти еще двух подопечных учреждения пока неизвестны. Об этом сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Кузбасса.

«По результатам исследований патологоанатомов причинами ухода из жизни семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами», — говорится в сообщении.

Неизвестны причины смерти двух пациентов — 73-летней женщины и 19-летнего мужчины.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Кемеровской области, в СУ СК по региону и в ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства».

Ранее, 24 января, СК по региону сообщил о массовом заражении пациентов психинтерната гриппом группы А. Минздрав Кузбасса уточнил, что из 128 проживающих в корпусе учреждения пробы на вирус оказались положительными у 46 человек. У двух пациентов при обследовании была выявлена внебольничная пневмония.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 Уголовного кодекса — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий.