В Новосибирске женщину осудили за попытки изгнать «сущность» из девочки

Новосибирский областной суд вынес приговор женщине, которая истязала девятилетнюю девочку в попытках изгнать из нее некую «сущность». Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июне 2024 года осужденная вместе с мужем по просьбе знакомой осталась присмотреть за ее детьми — 11-летним мальчиком и девочками, девяти и пяти лет. Решив, что в старшей девочке живет «сущность», супруги решили ее изгнать.

Они четыре дня не кормили ребенка твердой пищей, заставляли стоять на крапиве голыми ногами, били крапивой, бельевой веревкой и прутом, попутно записывая все происходящее на камеру. Кроме того, мужчина насильно заставил девочку выпить не менее восьми литров воды в короткий промежуток времени, из-за чего в тот же день она скончалась в больнице.

Уголовное дело в отношении мужчины прекратили из-за его смерти. Женщине назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ей также предстоит выплатить родителям погибшего ребенка 700 тыс. руб.

В ноябре 2025 года стало известно о пытках над подростками, которые проводились в подмосковном реабилитационном центре. Последний работал с августа по ноябрь 2025 года в Дедовске, в нем содержались 24 подростка.

Постояльцы подвергались физическому насилию, из-за чего одного из них госпитализировали в реанимацию с множественными травмами головы, туловища, рук и ног, а также со следами связывания. Администратору центра и одной из постояльцев — 18-летней девушке, участвовавшей в насилии над подростками, предъявили обвинение. Идет розыск других организаторов.