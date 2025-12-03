 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Блогера Алекса Лесли ограничили в родительских правах

Суд ограничил в родительских правах заочно арестованного пикап-коуча Лесли
Алекс Лесли (Александр Кириллов)
Алекс Лесли (Александр Кириллов) (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Коптевский районный суд Москвы ограничил блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), известного как «пикап-коуч», в родительских правах, сообщает объединенная пресс-служба столичных судов.

Суд в полном объеме удовлетворил иск матери его ребенка Анастасии Степашиной.

В России на Лесли заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 Уголовного кодекса — действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему, потерпевшей или к другим лицам. По ней блогеру грозит до шести лет лишения свободы. В августе мужчина был заочно арестован по этому делу и объявлен в розыск по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК (склонение к совершению изнасилования; до четырех с половиной лет лишения свободы).

Лесли также был связан с Настей Рыбкой (настоящее имя — Анастасия Вашукевич). В 2019 году их вместе задержали в Таиланде по делу о нелегальных секс-тренингах. Суд королевства в итоге признал их виновными и назначил условное заключение. В России их обвиняли в принуждении к занятиям проституцией.

Анастасия Лежепекова
Алекс Лесли (Александр Кириллов) лишение родительских прав
