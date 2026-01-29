В Китае казнили 11 человек, связанных с мошенническими центрами в Мьянме

В Китае казнили 11 человек, связанных с преступными группировками, расположенными в Мьянме, сообщает Xinhua.

Call-центры располагаются в приграничных районах и специализируются на онлайн-мошенничестве. По данным ООН, многие работники попадают туда обманным путем: их вербуют, привлекают обещаниями легальной работы, после чего похищают и принуждают к труду.

Преступников, в том числе главных действующих лиц, причастных к мошенническим операциям, приговорили к смертной казни еще в сентябре. Позднее смертные приговоры были утверждены Верховным народным судом в Пекине.

Среди преступлений казненных были «умышленное убийство, умышленное причинение телесных повреждений, незаконное задержание, мошенничество и создание казино».

По словам руководителя информационной группы Совета национальной обороны и безопасности Мьянмы Зау Мин Туна, за два с лишним года более 70 тыс. иностранных граждан, причастных к интернет-мошенничеству, были репатриированы в 54 страны, передает Xinhua.

В начале октября из нелегального call-центра в Мьянме освободили удерживаемую россиянку, которую ранее обманом завербовали под предлогом трудоустройства.