Общество⁠,
0

В Китае казнили 11 человек, связанных с мошенническими центрами в Мьянме

Фото: Feng Li / Getty Images
Фото: Feng Li / Getty Images

В Китае казнили 11 человек, связанных с преступными группировками, расположенными в Мьянме, сообщает Xinhua.

Call-центры располагаются в приграничных районах и специализируются на онлайн-мошенничестве. По данным ООН, многие работники попадают туда обманным путем: их вербуют, привлекают обещаниями легальной работы, после чего похищают и принуждают к труду.

Преступников, в том числе главных действующих лиц, причастных к мошенническим операциям, приговорили к смертной казни еще в сентябре. Позднее смертные приговоры были утверждены Верховным народным судом в Пекине.

Среди преступлений казненных были «умышленное убийство, умышленное причинение телесных повреждений, незаконное задержание, мошенничество и создание казино».

В Китае казнили экс-гендиректора инвесткомпании Бай Тяньхуэя за взятки
Политика
Фото:Billy H.C. Kwok / Getty Images

По словам руководителя информационной группы Совета национальной обороны и безопасности Мьянмы Зау Мин Туна, за два с лишним года более 70 тыс. иностранных граждан, причастных к интернет-мошенничеству, были репатриированы в 54 страны, передает Xinhua.

В начале октября из нелегального call-центра в Мьянме освободили удерживаемую россиянку, которую ранее обманом завербовали под предлогом трудоустройства.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Китай казнь смертная казнь Мьянма группировка
