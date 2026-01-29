В Подмосковье задержали собственницу дома после гибели кубинцев в пожаре
Следователи Московской области задержали представительницу собственника дома, в котором 27 января произошел пожар. В нем погибли четыре человека, включая граждан Кубы. Об этом сообщает ГСУ СК Подмосковья.
По данным следствия, с марта 2025 года по январь 2026 года подозреваемая использовала дом в Балашихе как хостел, сдавая жилые комнаты людям, включая иностранных граждан, которые незаконно находились на территории России. Свои действия она согласовывала с собственником дома.
В жилых помещениях не было систем противопожарной защиты, огнетушителей, а постояльцам не рассказали о мерах пожарной безопасности, включая использование огня в жилых комнатах.
Погибшие жгли костер, чтобы согреться, потому что электричество в доме отключили за неуплату. Из-за этого в одной из комнат дома на втором этаже случился пожар, в котором погибли четыре постояльца и пострадал подросток. Пожарным удалось спасти шесть человек, включая мужчину и его маленького ребенка, а также двух пожилых людей. 11 человек самостоятельно покинули дом.
Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших за собой гибель четырех человек, а также об организации незаконной миграции. Подозреваемая призналась в преступлении. По первому ей грозит до десяти лет лишения свободы, а по второму такой же срок лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.
